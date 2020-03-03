В Нацбанке рассказали о причинах укрепления гривны

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Дмитрий Сологуб рассказал о причинах укрепления гривны

Заместитель Председателя Националльного банка Украины Дмитрий Сологуб в своем интервью рассказал о причинах укрепления гривны, информирует enovosty.com/news.

«Прежде всего я хотел бы развеять миф, что укрепление гривны в прошом году связано исключительно с приходом иностранных инвесторов в ценные бумаги. Цифры это опровергают. Баланс продажи на валютном рынке валюты всеми клиентами в прошлом году составил 9 млрд долларов. То есть валюты продали на 9 млрд больше, чем купили. Это учитывая и валюту от ценных бумаг, инвестиций, торговых операций и т.д. Так вот из этих 9 млрд долларов на инвесторов ОВГЗ приходится 4,3 млрд долл, то есть меньше половины. Чуть больше 2 млрд составили продажи «Нафтогаза».

Опять же, хочу обратить внимание. Если бы кто-то из 2013 года на машине времени попал в 2019-й и увидел, что «Нафтогаз» является продавцом валюты, он бы не поверил. Потому что в 2013-м «Нафтогаз» был дырой не только украинского бюджета, он был дырой украинского валютного рынка. А за 6 лет все изменилось.

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Если же убрать эти два фактора — инвестиции в ценные бумаги и продажи «Нафтогаза» — баланс в 2019 году все равно был лучше, чем в 2018 году. Так что гривна укреплялась бы и без прихода на рынок нерезидентов. Насколько — сказать, конечно, сложно, потому что это рынок. В то же время приход нерезидентов позволил нам максимально пополнить наши валютные резервы.

Я еще раз хочу подчеркнуть: политика Центрального банка состоит в том, что регулировать курс должен сам рынок. А Нацбанк только сдерживает лишние колебания как в одну, так и в другую сторону. И в этом плане ни в 2018 г, ни в 2019 г, ни в 2020 г ничего не меняется», — говорит Дмитрий Сологуб