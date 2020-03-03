Платежный баланс Украины сведен с профицитом в 906 млн долл

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Платежный баланс Украины за январь сведен с профицитом в 906 млн долл

Платежный баланс Украины за январь 2020 года сведен с профицитом в размере 906 млн долл, в то время как в январе 2018 года платежный баланс был сведен с дефицитом в сумме 68 млн долл, информирует enovosty.com/news.

В Национальном банке Украины сообщили, что профицит текущего счета за январь достиг 590 млн долл., а приток по финансовому счету составил 315 млн долл.

Ранее сообщалось, что платежный баланс в 2019 году был сведен с профицитом в сумме 5,971 млрд долл. Это в два раза больше аналогичного показателя 2018 года. Сообщается, что годовой платежный баланс успешно сводится с профицитом на протяжении последних пяти лет

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