Украине необходимо подписывать программы сотрудничества c МВФ исходя из своих реальных потребностей, — Кущ

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Государство платит комиссию МВФ за неполученные кредиты на фоне того, что гарантий их получения нет. Согласно внутреннему отчету Нацбанка, с 2014 по 2020 год размер уплаченных Украиной процентов и комиссий МВФ составил 1,7 млрд долларов

С вопросом относительно необходимости уплаты Украиной комиссии за пользование денежными средствами при неполучении средств МВФ и мер, которые необходимо предпринять, чтобы изменить ситуацию, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к аналитику института Growford Алексею Кущу, информирует enovosty.com/news.

Алексей Кущ сообщает, что изменить что-то в данной ситуации невозможно

«Поскольку это условия сотрудничества с МВФ. А мы принимаем их или нет. Сумма же в 1,7 млрд является суммой, которая накопилась за все время сотрудничества с фондом. Проблема была в том, что мы подписывали очень большие соглашения о расширенном финансировании. У нас была программа 2008 года, когда был глобальный финансовый кризис. Потом были программы о расширенном финансировании во времена Януковича и Порошенка. Все эти программы выполнялись от 20% до 50%. Вот тогда и появилась единоразовая комиссия при подписании Меморандума на всю сумму кредитной линии и процент за невыбранные транши.

Чтобы избежать выплаты больших сумм комиссий и процентов Украине необходимо подписывать программы сотрудничества исходя из своих реальных потребностей, а не гнаться за большими цифрами. И поэтому подписание короткой программы Stand-by был более правильный шаг, потому что не было погони за гигантоманией и цифрами. А программой предусмотрена небольшая сумма в размере 5 млрд долл, которая была необходима, и не надо переплачивать на комиссиях», — сообщает Алексей Кущ

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