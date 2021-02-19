Бесплатных денег не бывает, — Олег Пендзин

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Согласно внутреннему отчету Нацбанка, с 2014 по 2020 год размер уплаченных Украиной процентов и комиссий МВФ составил 1,7 млрд долларов

С вопросом относительно необходимости уплаты Украиной комиссии за пользование денежными средствами при неполучении средств МВФ “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что это общие правила работы с Международным Валютным Фондом

“Например, в рамках программы выделяется 5 млрд долл. Четко обуславливаются графики выдачи этих траншей и начинает начисляться минимальная процентная ставка на всю сумму. А то, что государство выбрало или не выбрало эти средства, это уже проблемы государства. Государству эти деньги выделены, они зарезервированы, их никто не трогает. То есть они ждут того момента, когда будут выполнены взятые государством на себя политические обязательства, написанные в Меморандуме. То есть за невыбранные суммы государство точно так же платит процент. Потому что они зарезервированы и ждут, когда государство выполнит нормы меморандума.

Например, никого не удивляет, что есть такое понятие при транспортировке энергоносителей, как “бери или плати”. По этому правилу Украина выиграла у РАО “Газпром” 3 млрд долл. Поскольку есть заказанная мощность и государство может ее использовать, а может и не использовать. Но мощность заказана и она зарезервирована. И если государство ее не использует, то это значит, что это проблемы государства.

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И точно так же со средствами Международного Валютного Фонда. Деньги выделены, они находятся на счетах МВФ и “ждут” пока государство выполнит необходимые требования. И за них необходимо платить. И исторически так сложилось, что Украина никогда не выбирала более 50% средств, заявленных в рамках программы. Но это проблемы не Международного Валютного Фонда. Это проблемы Украины, поскольку Украину никто не заставляет подписывать те или иные обязательства в Меморандуме. В частности, Украина подписала обязательство в Меморандуме установить единую рыночную цену на газ для населения и для промышленности. Никто не заставлял подписывать данные обязательства.

Но в то же время это общие правила работы с международными финансовыми организациями. И это касается не только МВФ, но и любой другой организации. Государству выделяется программа и выделяются под программу деньги. Эти средства зарезервированы и они ждут, но за них надо платить, поскольку бесплатных денег не бывает. Процент маленький и поэтому нет больших сумм, но они есть”, — сообщает Олег Пендзин.