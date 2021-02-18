Рост биткоина еще будет продолжаться, — Александр Момот

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Цена биткоина вновь побила исторический рекорд и в ходе торговой сессии достигла 52 232 долл

С вопросом относительно дальнейшего роста стоимости биткоина и эффективности вложения средств в биткоин “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, руководителю стартапа “REMME” Александру Момоту, информирует enovosty.com/news.

Александр Момот сообщает, что рост биткоина еще будет продолжаться

«И даже если будут какие-то откаты, то, в приципе, на этом цикле все ожидают роста стоимости биткоина от 100 000 до 300 000 долл. Но с точки зрения вложения денег, по-прежнему основной совет — это вкладывать только те деньги, которые не жалко потерять или те, которые не нужны будут в ближайшие год-два. И важно, чтобы инвестированные средства были какой-то небольшой долью от общей суммы инвестиций (примерно 10-20%). Тогда это будет безопасно и можно будет комфортно наблюдать за прыжками курса», — сообщает Александр Момот