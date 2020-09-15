Расходы на Зеленского увеличены почти на 40 процентов, — Ярослав Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Расходы на Зеленского увеличены почти на 40 процентов, - Ярослав Железняк (ВИДЕО) Расходы на Зеленского увеличены почти на 40 процентов, - Ярослав Железняк (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат Ярослав Железняк от партии «Голос» рассказал, почему принципиально не согласен с новым госбюджетом Украины на 2021 год, в котором заложено катастрофическое недофинансирование по ключевым отраслям экономики, повышаются налоги для украинцев в условиях экономического кризиса, но, в то же время, увеличиваются расходы на содержание президента Зеленского и его администрации почти на 40%. Подробности смотрите в сюжете.

«Этот бюджет делает одну очень принципиально плохую вещь, он увеличивает налоги. В бюджете предусмотрено повышение зарплат, но и налоги с наших зарплат тоже будут выше. Если вы маленький ФОП, вы заплатите больше на 560 грн в месяц, и не важно, заработали вы эти деньги, или нет. Если вы работаете по стажу, вы заплатите на 340 грн больше своих налогов в месяц. Создать одно рабочее место будет стоить работодателю на 2 200 грн больше. И работодатели будут, либо сокращать людей, либо переводить их на половину ставки. И все это заложено в новом бюджете, причём за наш с вами счёт», — отмечает нардеп, информирует enovosty.com/news.