Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку уже этой осенью, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку уже этой осенью, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку уже этой осенью, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал, почему нынешний проект государственного бюджета Украины поданный Кабмином на рассмотрение в Верховную Раду напоминает скорее бюджет мечтаний Шмыгаля, нежели серьёзный и выверенный документ, основаный на цифрах и экономических прогнозах.

Нардеп рассказал, почему повышение зарплат, предусмотренных в новом бюджете, может стать спусковым крючком для массовых увольнений украинцев и роста безработицы в стране, а также высказал предположение, что Правительство может быть отправлено в отставку ещё до конца процедуры рассмотрения бюджета в Верховной Раде Украины, информирует enovosty.com/news.

«Представьте, что собралась семья. Жена говорит, что хочет новые украшения. Муж заявляет, что хочет новый айфон. Ребёнок — новую машинку. Бабушка — новое пальто. Все пожелания принимаюсь, все очень довольны. Потом открыли кошелёк и узнали, что там пусто. Вот именно так выглядит проект бюджета, поданный Кабмином», — подчеркнул нардеп.