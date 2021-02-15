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Юрий Гаврилечко: «Прекращение сотрудничества с МВФ можно только приветствовать»

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Юрий Гаврилечко: "Прекращение сотрудничества с МВФ можно только приветствовать"
 
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Миссия Международного валютного фонда в Украине завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by

С вопросом относительно опасности данной ситуации для Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, соучредителю Ukrainian Think Tank Юрию Гаврилечко, информирует enovosty.com/news.

Юрий Гаврилечко сообщает, что данная ситуация является позитивной для Украины

«Прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом, при чем еще по инициативе самого МВФ, можно только приветствовать. Желательно, чтобы еще Украина со своей стороны заявила, что не собирается выплачивать по предыдущим кредитным обязательствам ничего до тех пор, пока не станет понятным, каким образом МВФ, несмотря на нарушение собственных маркеров, заложенных в меморандуме, предоставлял транши. Тогда мы получим более 10 млрд долл свободных ресурсов, которые не придется тратить неизвестно куда», — сообщает Юрий Гаврилечко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 163

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