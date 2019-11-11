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Стало известно, откуда украинцы получают больше всего денежных переводов

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Украинцы получают больше всего денежных переводов из США

В 2019 году украинцы получили больше всего денежных переводов из Соединенных Штатов Америки. Объем денежных переводов из США составил 141 млн долл. или более 17% общего объема переводов, информирует enovosty.com/news.

В сравнении с 2018 годом объем денежных средств из США вырос на 3%. Второй страной по объему переводов стал Израиль, из которого украинцы получили 114 млн долл, а третьей страной — Италия (78 млн долл).

Стало известно, откуда украинцы получают больше всего денежных переводов

Украинцы же в основном отправляют деньги в Россию (49 млн долл), Грузию (19 млн долл) и Азербайджан (11 млн долл.).


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 388

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