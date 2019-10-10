Премьер планирует навести порядок в сфере финансовых услуг

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Алексей Гончарук во время встречи с руководителями банковских учреждений сообщил, что планирует навести порядок в сфере финансовых услуг

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с руководителями банковских учреждений сообщил, что одним из приоритетов деятельности Кабмина является создание инструментов для активизации кредитования реального сектора экономики , информирует enovosty.com/news.

Гончарук сообщил, что подписание меморандума о сотрудничестве правительства с НБУ будет способствовать созданию благоприятных условий для финансового сектора, благодаря которым удастся навести порядок в сфере небанковских финансовых услуг и защитить финансовые учреждения от недобросовестной конкуренции.

Кабмин также планирует гармонизировать украинское законодательство в сфере инвестиционных фондов и регулирования финансовых инструментов в соответствии с директивами ЕС».

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Также премьер-министр подчеркнул, что все законодательные инициативы правительства направлены на улучшение бизнес-среды, детенизацию и блокировку коррупционных схем.