Мила Йовович ждет третьего ребенка

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Кинозвезда призналась поклонникам, что снова беременна. Мила Йовович поделилась снимком с округлившимся животом.

На своей официальной странице в Instagram голливудская актриса украинского происхождения призналась, что ждет третьего ребенка. В посте она прикрепила снимок своего округлившегося живота, информирует enovosty.com/news.

Звезда написала, что узнала о беременности 13 недель назад. По словам Милы, от неожиданной новости ее одолела целая смесь из чувств: от безграничной радости до полнейшего ужаса.

Знаменитость напомнила, что последняя ее беременность закончилась очень неудачно, поэтому она долго не хотела привязываться к новому ребенку.

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Вспомнила Мила и о своих родственниках. По ее словам, вся семья последние несколько месяцев пребывала «на иголках» в ожидании разных медицинских анализов и тестов.

Уже известен пол третьего ребенка Йовович. «Господь благословил нас еще одной девочкой», — сообщила она в своем Instagram.

Напомним, что сейчас Мила Йововович воспитывает двух детей: 12-летнюю Эвер и 4-летнюю Дешиел. Звезда часто вспоминает о них в различных интервью. Мила уверена, улыбка на лице ребенка – то, ради чего стоит жить.