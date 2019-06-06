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Из-за сериала «Чернобыль» в зону отчуждения массово ринулись иностранные туристы

Главная » Последние новости » Новости культуры » Из-за сериала «Чернобыль» в зону отчуждения массово ринулись иностранные туристы
 
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«Чернобыль» от HBO настолько стал популярным, что за последние несколько недель в зону ЧАЭС туристы начали ездить на 30-40% чаще. Иностранцы мечтают увидеть зону отчуждения собственными глазами.

Спрос на тур в зону ЧАЭС вырос на 30-40%. Об этом сообщает издание Reuters, информирует enovosty.com/news.

Издание, ссылаясь на данные туристической фирмы SoloEast, заявило: в мае текущего года иностранцы на 30% чаще заказывали туры в Чернобыль. На лето же количество забронированных путевок в трагическое место возросло на 40%. Подобный рост туризма на экскурсии к ЧАЭС зафиксировала и компания Chernobyl Tour. Сотрудники турфирм связывают такой интерес к Чернобылю с выходом одноименного сериала от HBO.

Турфирмы пошли на хитрости и уже предлагают даже туры по местам, которые зрителям показывали в кинокартине. Экскурсоводы готовятся отвечать на вопросы о местах и событиях, продемонстрированных HBO.

Известно также, что власти Киева совместно с бизнесом намерены запустить экскурсии по местам съемок в ближайшее время. Тур будет стартовать в Киеве, а закончится в Чернобыли.

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Добавим, что стоимость тура на английском языке составляет около 100 долларов. Каждый год в зону отчуждения ездят более 70 тыс. людей. Большинство туристов – иностранные граждане.


Автор: Катерина Лукьянчук
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