13-летняя дочь Анджелины Джоли принимает лекарства для смены пола, — СМИ

Главная » Последние новости » Новости культуры » 13-летняя дочь Анджелины Джоли принимает лекарства для смены пола, - СМИ 13-летняя дочь Анджелины Джоли принимает лекарства для смены пола, - СМИ

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Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли намерена сменить пол. 13-летний ребенок звездной пары, по сообщениям СМИ, уже пьет гормоны, чтобы внешний и внутренний мир соответствовали друг другу.

Шайло — первый биологический ребенок Питта и Джоли – уже давно одевается исключительно как мальчик. Она носит также мужскую прическу и просит всех обращаться к ней по имени Джон. На данный момент с таким решением Шайло уже свыклись все близкие люди, информирует enovosty.com/news.

На днях издание La Nacion, ссылаясь на собственные анонимные источники, разузнало, что Шейло на протяжении последнего года принимает гормональные препараты. Инсайдер сообщил также о поддержи Шайло-Джона родителями. Брэд Питт и Анджелина Джоли не против, чтобы их ребенок выглядел так же, как он себя идентифицирует.

Гормоны дочь Джоли принимает для того, чтобы стать более мужественной и избавиться от женских черт.

Папарацци утверждают, что Шейло действительно удается выглядеть по-другому. Недавно ребенка Питта и Джоли заметили по пути на урок музыки. На 13-летнем ребенка были свободные штаны, худи с капюшоном, а также черный рюкзак. Журналистам тяжело было поверить, что когда-то этот ребенок был девочкой.

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