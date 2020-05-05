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Ученые обнаружили тектоническую активность на Луне

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Ученые А. Валантинас и П. Шульц в своем исследовании сообщили, что существует предположение о том, что Луна давно мертва, однако на самом деле это не так

Луна очень часто напоминает холодную и мертвую скалу, плавающую в космосе. Однако недавно на Луне была зафиксирована тектоническая актиивность, которая, возможно, продолжается до сих пор. Об этом пишут ученые А. Валантинас и П. Шульц в издании Geology, информирует enovosty.com/news.

Присутствие новых каменных глыб и валунов свидетельствует о недавнем тектоническом движении. «Существует предположение, что Луна давно мертва. Но мы продолжаем обнаруживать, что это не так», — сказал геолог Питер Шульц из Университета Брауна.

Ученые обнаружили тектоническую активность на Луне

Сейсмометры, размещенные на лунной поверхности астронавтами Аполлона десятилетия назад, неожиданно обнаружили слабые лунные землетрясения глубоко под поверхностью и более мелкие тектонические землетрясения в коре. Геологи пришли к выводу, что глубокие лунные землетрясения были результатом гравитационного взаимодействия с Землей, что создает большую нагрузку на Луну.

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Неглубокие лунные землетрясения было намного сложнее определить. По силе они напоминали землетрясения. Но на Луне нет тектонических плит, которые вызывают землятресения на Земле. Поэтому подземные толчки не поддаются легкому объяснению. Однако в прошлом году ученые нашли этому объяснение: тектонические землетрясения, по их словам, вызваны уменьшением размеров Луны, поскольку она до сих пор продолжает охлаждаться.

«У Луны долгая память. То, что мы видим сегодня на поверхности, является свидетельством ее долгой памяти и секретов, которые она до сих пор хранит», — сказал Шульц


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 84

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