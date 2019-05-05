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Адель отмечает 31-ый день рождения: лучшие песни британской исполнительницы (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Адель отмечает 31-ый день рождения: лучшие песни британской исполнительницы (ВИДЕО)
 
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Сегодня популярной британской певице исполнился 31 год.

Адель стала мегапопулярной из-за своего невероятного голоса. Именно он помог ей выиграть во многих музыкальных конкурсах и завоевать армию поклонников по всему миру, информирует enovosty.com/news.

Полное имя Адель — Адель Луиза Блю Адкинс. Она росла в неполной семье, воспитывалась лишь мамой. Именно мать привила дочке любовь к пению. В детстве Адель обожала слушать Spice Girls.

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Образование британская исполнительница получила в Лондонской школе исполнительского искусства и технологий. После ее окончания Адель выложила в интернет две песни собственного производства.

Творчество Адель стало популярным во всем мире. Многие ее песни не раз возглавляли рейтинговые чарты. В 2012 году певицу признали одной из ста величайших женщин в истории музыки.

Внешность британской исполнительницы далека от навязанных стандартов. Адель часто признается СМИ, что не очень любит заботиться о фигуре и обожает покушать. По словам певицы, на спорт времени не хватает, а вес совсем ее не волнует.

Личная жизнь певицы на данный момент терпит неудачу. Сейчас идет бракоразводный процесс с Джеймсом Конекки. Супруги были женаты только два года. У них есть 7-летний сын Анджело.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 362

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