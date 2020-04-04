Самое доброе культурное событие месяца: Мэр Праги предлагает поддержать театры и галереи, купив у них «билеты ни на что»

Главная » Последние новости » Новости культуры » Самое доброе культурное событие месяца: Мэр Праги предлагает поддержать театры и галереи, купив у них «билеты ни на что» Самое доброе культурное событие месяца: Мэр Праги предлагает поддержать театры и галереи, купив у них «билеты ни на что»

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Мэр Праги предлагает поддержать небольшие театры, клубы, кинотеатры, художественные галереи и выставочные залы, которым сложно пережить карантин, купив у них «билеты ни на что».

В специальной программе можно выбрать любое культурное мероприятие на свой вкус, заплатив за билет столько, сколько можете, информирует enovosty.com/news.

«Купите билет ни за что 2020, самое доброе культурное событие этого месяца! В этом году мы будем особенно рады видеть вас!

Теперь вы можете купить билеты на несуществующие выступления, тем самым поддерживая любимые театры, галереи или клубы.

Как это работает? Все довольно просто: вы выбираете культурный бизнес, который вы хотите поддержать, а затем приобрести билет в виртуальный зал. Билеты в первом ряду доступны и доступны билеты на балконах.

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Нашему обществу нужна культура, но и культура нуждается в своей аудитории. Особенно сегодня. Давайте поможем ей пережить трудные времена. Это мероприятие по поддержке культуры распространяется по всей стране!», — говорится в сообщении.