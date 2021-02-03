Курьез дня: Журналисты атакуют не того Тараса Козака

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Нардеп от "Голоса" Тарас Козак не первый раз попадает в курьезную ситуацию

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – «112 Украина», NewsOne, ZIK. После этого депутат «Голоса» в Киевсовете Тарас Козак в комментариях попросил не путать его с депутатом ОПЗЖ Тарасом Козаком – формальным собственником каналов. Тем не менее, запросы «летят». Особенно — из соседней страны, информирует enovosty.com/news.