На раскопках в Помпеях обнаружили прекрасно сохранившуюся церемониальную колесницу (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » На раскопках в Помпеях обнаружили прекрасно сохранившуюся церемониальную колесницу (ФОТО) На раскопках в Помпеях обнаружили прекрасно сохранившуюся церемониальную колесницу (ФОТО)

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Официальные лица на археологическом участке Помпеи в Италии объявили в субботу об обнаружении нетронутой церемониальной колесницы, что является одним из нескольких важных открытий, сделанных в том же районе за пределами парка недалеко от Неаполя после расследования незаконных раскопок.

Колесница с железными элементами, бронзовыми украшениями и минерализованными деревянными остатками была найдена в руинах поселения к северу от Помпеи, за стенами древнего города, в двухуровневом портике конюшни, где ранее обнаружили останки трех лошадей, информирует enovosty.com/news.

Руководство археологического парка назвало колесницу «исключительным открытием» и сказало, что «она представляет собой уникальную находку, не имеющую аналогов в Италии, в отличном состоянии сохранности».

Извержение Везувия в 79 году нашей эры разрушило Помпеи. Колесница была спасена, когда стены и крыша здания, в котором она находилась, обрушились, а также пережила разграбление современных воров древностей.

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Колесница была найдена на территории одной из самых значительных старинных вилл в окрестностях Везувия с панорамным видом на Средиземное море на окраине древнеримского города.

Первый железный элемент колесницы появился 7 января из вулканического покрова, заполняющего двухэтажный портик. Археологи полагают, что колесницу использовали для торжеств и парадов, возможно, также для перевозки невест в их новые дома.

Хотя ранее в Помпеях были обнаружены колесницы для повседневной жизни или для перевозки сельскохозяйственных продуктов, официальные лица заявили, что новая находка является первой церемониальной колесницей, полностью раскопанной.