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Почтальон из Шотландии стал звездой TikTok и подписал контракт с музыкальной студией

Главная » Последние новости » Новости культуры » Почтальон из Шотландии стал звездой TikTok и подписал контракт с музыкальной студией
 
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Старая матросская песня Wellerman объединила интернет — шанти поют хором, перекладывают на мотив хиты и придумывают свои.

Нейтан Эванс, 26-летний почтальон и музыкант-любитель из шотландского города Эйрдри, меньше чем за месяц стал известным во всем мире. А все благодаря TikTok и матросской песне «Soon May the Wellerman Come», написанной еще в XIX веке. Кавер Эванса на нее посмотрели более 8 млн раз. А сам парень уже уволился с почты и подписал контракт с лейблом.

«Soon May the Wellerman Come» — это пример шанти (shanty/chanty), жанра матросской песни, которую пели моряки на торговых судах. Особенность шанти — четкий ритм и повторяющиеся строки. Это позволяло матросам синхронизировать свои действия — например, во время поднятия парусов.

Тикток Нейтана с кавером «Soon May the Wellerman Come» привел к целой волне видео с исполнением этого и других шанти, что в СМИ назвали «шантитоком». TikTok, среди прочего, позволяет пользователям записывать виртуальные дуэты — и в соцсети появились сотни роликов, где пользователи подпевают Эвансу или аккомпанируют ему на музыкальных инструментах. Даже ведущий вечернего шоу на американском телеканале CBS Стивен Кольбер присоединился к флешмобу.

В итоге тиктокер из Шотландии подписал контракт с британским лейблом Polydor Records, который является частью Universal Music Group. Перепев «Soon May the Wellerman Come» стал его первым профессиональным синглом. «Эта история показывает, что может произойти все, что угодно, и на горизонте всегда маячит что-то хорошее. Если ты не сдаешься, то твои усилия оправдают себя», — сказал Эванс, уволившийся с почты ради развития музыкальной карьеры.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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