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Самые модные дни года: Чем украинские звёзды удивили публику (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Самые модные дни года: Чем украинские звёзды удивили публику (ФОТО)
 
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В первый день февраля в украинской столице стартовала Ukrainian Fashion Week. Пригласили в мир моды шоу Poustovit.

В первый день Ukrainian Fashion Week своими новыми коллекциями похвастались известные бренды Frolov, Burenina и FINCH. Посмотреть на модные новинки и новые тренды пришли украинские звёзды, которые, как известно, также любят модничать. Замечены были победительница «Евровидения» Джамала, Надя Дорофеева, которая всегда на стиле, актриса Алена Лавренюк, модели Александра Олейник и Татьяна Рубан. Кроме того, журналисты заметили владелицу ретейлера Asthik Асю Мхитарян, владелицу отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавету Скичко-Юрушеву. Все они для этого события выбрали интересные и очень стильные образы:, информирует enovosty.com/news.

Самые модные дни года: Чем украинские звёзды удивили публику (ФОТО)

Самые модные дни года: Чем украинские звёзды удивили публику (ФОТО)

Самые модные дни года: Чем украинские звёзды удивили публику (ФОТО)

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Самые модные дни года: Чем украинские звёзды удивили публику (ФОТО)

Самые модные дни года: Чем украинские звёзды удивили публику (ФОТО)


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 196

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