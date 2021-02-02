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Марсианский минерал найден во льдах Антарктиды

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Марсианский минерал "ярозит" найден во льдах Антарктиды

Минерал, который неоднократно был обнаружен на Марсе, был найден во льдах Антарктиды. Об этом сообщает Nature Communications , информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что в антарктических льдах ученые обнаружили минерал «ярозит», который редко встречается на Земле, но находится в больших количествах на Марсе. По словам исследователей, это решает загадку появления ярозита на Марсе. Ученые считают, что антарктический и марсианский ярозит появились одинаково.

Марсианский минерал найден во льдах Антарктиды

Возможность наличия ярозита на поверхности Марса была впервые озвучена в 1987 году. Через несколько лет марсоход Opportunity подтвердил присутствие ярозита на Марсе. «Для его появления необходимы кислотные условия, вода и присутствие железосодержащих материалов», — говорится в сообщении. Для Земли это обычные условия, но на Марсе таких условий нет. Поэтому ученые предполагают, что ярозит появился на Марсе миллиарды лет назад в ледниках, которые покрывали планету

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 71

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