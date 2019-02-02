РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Афиша 

Вся Афиша    >>

Фото недели

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Все фото »

Новости культуры

02.02.2019 г.
11:48Четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина: подборка самых популярных песен
31.01.2019 г.
15:05Мода-2019: определены самые трендовые джинсы этой весны
29.01.2019 г.
14:26«Антитіла» порадовали поклонников новым клипом
13:04«Евровидение-2019»: Украинский конкурсант будет петь предпоследним
28.01.2019 г.
21:20В Египте нашли древний археологический комплекс VI века (ФОТО)
13:35"Будь фриком, это модно": На «Евровидении» Францию будет представлять блогер-андрогин (ВИДЕО)
27.01.2019 г.
19:04Меган Маркл нашла способ снова стать актрисой
Все новости культуры

Аналитика

01.02.2019120

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Госреестр избирателей рассказал, как проголосовать не по прописке, у Порошенко прокомментировали увольнение Аласании, а жителям столицы увеличили тарифы ...
01.02.2019305

Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок

Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
На карте мира вызрел еще один острый внутренний гражданский конфликт, который используют внешние глобальные игроки для империалистических разборок между ...
31.01.2019761

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
Европарламент принял важную резолюцию по Венесуэле, новый опрос показал, за кого готовы голосовать украинцы, а украинская артистка Ани Лорак подала на ...

Последние новости

02.02.2019 г.
12:26 Трамп заявил, что существует высокая вероятность введения режима ЧП в США
11:48 Четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина: подборка самых популярных песен
11:12 В Одессе кандидат в президенты попала в аварию
11:00 Ульяна Супрун: Какие лекарства полностью несовместимы с алкоголем
10:21 Дональд Трамп готов объявить чрезвычайное положение в США
09:45 19-летний украинский моряк-военнопленный мог подхватить гепатит в российской тюрьме, - адвокат
09:20 Над Кубой взорвался метеорит
08:34 Украина готова к закупке высокотехнологичного оружия из США, - Климпуш-Цинцадзе
08:16 ООС: На Донбассе ликвидированы двое боевиков
01.02.2019 г.
22:54 Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі
22:40 В Киеве стреляли в ребенка
22:00 Tesla планирует выпускать новое транспортное средство
21:40 Минюст объявил новый этап борьбы с неплательщиками алиментов
21:30 Последний месяц зимы: какие изменения ждут украинцев?
21:28 Допинговый скандал: российского атлета лишат золотой медали Олимпиады
21:20 Стали известны маршруты для Hyperloop в Украине
21:16 Мусульман оскорбила надпись на кроссовках Nike (ФОТО)
21:12 Названа причина плохих продаж Windows 10
20:53 США выходят из ракетного договора со 2 февраля
20:42 Украинцы смогут покупать валюту онлайн
20:40 ТОП-5 опасных предметов в номере отеля
20:22 Информация про собственников акций стала доступна онлайн
20:00 Стало известно, какая температура ночью на обратной стороне Луны
19:51 Озлобленность россиян растет, - Financial Times
19:34 Наемники РФ пытались глушить беспилотник ОБСЕ возле оккупированного Луганска
19:30 В семье Криштиану Роналду случилось горе
19:29 Власть начала массовые атаки на оппозиционного кандидата
18:43 Оккупационный Черноморский флот РФ остался без флагмана, - Злой Одессит
18:21 Возможность приобретения валюты онлайн не повлияет на курс гривны, - Михаил Стрельников
17:40 Associated Press: Италия вступила в рецессию, омрачая перспективы ЕС
17:06 Выдвиженец от "Народного руха Украины” Виктор Кривенко подал документы в ЦИК
16:49 The Washington Post: Россия развращает либеральный мировой порядок
16:13 СБУ блокировала контрабанду наркотиков из ЕС
15:41 Польша сокращает поставки нефти из России
15:20 ЕС опасается распространения ядерного оружия из-за выхода США из ракетного договора
15:11 Путин угрожает Украине "защищать верующих", - Тымчук
14:55 Треть британских компаний собираются перенести свою деятельность за границу после Brexit
14:40 Китайские ученые будут исследовать атмосферу с помощью корабля-дрона
14:21 Полезные снеки: миф или реальность?
14:20 В Украине появится электронная система учета лекарств, - Минздрав
14:00 О “голом величии” сверхдержавы замолвите слово, - "Злой одессит"
13:52 У Великобритании может не хватить денег на покупку истребителей F-35 Lightning II
13:49 В ЕС приняли решение объединить усилия в разработке искусственного интеллекта
13:44 Посол США в ЕС заявил, что никому не следует пользоваться техникой Huawei
13:40 Как быстро избавиться от кашля без лекарств?
13:35 Появилось официальное видео складного смартфона Samsung Galaxy Fold
13:25 Валютчики убивают курс доллара, импортеры делают паузу, а покупатели - безразличны
13:24 Американцы готовы снять оковы с венесуэльской нефти. Но есть условие
13:09 ТОП-5 типов энергетических вампиров
12:30 Талибы договорились с США не превращать Афганистан в безопасное убежище для террористов
12:22 Инженеры создали пластик-невидимку
12:15 Китайские производители смартфонов внедряют смелые инновации быстрее, чем Apple и Samsung
12:09 Тимошенко: в Украине назрела необходимость введения страховой медицины
12:06 Власть Путина ослабевает: Почему от выборов в Украине зависит судьба всей Центральной Европы
12:00 Киевлян порадовали "коммунальным сюрпризом"
11:47 ЕС создает контактную группу по Венесуэле
11:47 "Серых" украинцев хотят лишить субсидии. Стоит ли переживать?
10:59 Климпуш-Цинцадзе обратила внимание на очень тревожные слова Путина
10:59 Японцев накрыла рекордная эпидемия гриппа
10:33 Трамп заявил, что работа президента не приносит деньги
Все новости »

Четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина: подборка самых популярных песен

Главная » Последние новости » Новости культуры » Четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина: подборка самых популярных песен
 
Печать Отправить на почту

 

 

Четыре года назад умер популярный украинский музыкант и патриот своей страны Кузьма Скрябин.

Лидер группы «Скрябин» умер в аварии 2 февраля 2015 года. На Днепропетровщине машина артиста врезалась в молоковоз, информирует enovosty.com/news.

Андрей Кузьменко рассказывал, что его первые песни появились еще в подростковом периоде. Однако долгое время это было просто хобби. Андрей учился в медвузе на стоматолога, поэтому его музыкальный Олимп был отстрочен.

Читайте: В столице открыли сквер имени Кузьмы Скрябина

Участников музыкальной группы Андрей собрал на Львовщине. Вместе с коллективом они пели сначала на различных дискотеках и пытались подражать западным исполнителям.

Позже группа переехала в столицу. Здесь участники «Скрябина» выпустили несколько альбомов, после чего коллектив на некоторое время распался. Чтобы обеспечить хоть немного свою семью, Кузьма работал таксистом.

В 2000-х годах популярность ему принесло шоу «Шанс». Своей открытостью и простотой он очень полюбился зрителям.

Андрей Кузьменко был не только музыкантом, и телеведущим, он еще и успел запустить радио, писал книги, много путешествовал и даже стал продюсером женской поп-группы. Его поклонники живут по всей Украине и за ее пределами. Песни Кузьмы Скрябина актуальны всегда.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 200

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выдвиженец от Народного руха Украины” Виктор Кривенко подал документы в ЦИК
Власть Путина ослабевает: Почему от выборов в Украине зависит судьба всей Центральной Европы
Гриценко подал в суд на ЦИК
Выдвиженец от "Народного руха Украины” Виктор Кривенко подал документы в ЦИКВласть Путина ослабевает: Почему от выборов в Украине зависит судьба всей Центральной ЕвропыГриценко подал в суд на ЦИК
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
В украинских городах на законных основаниях могут поднять триколор
Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы
Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
Все статьи


Читайте также

В столице открыли сквер имени Кузьмы Скрябина
 Наталья Могилевская посвятила Кузьме Скрябину проникновенный клип (ВИДЕО)
Состоялась премьера фильма, снятого по повести Кузьмы Скрябина (ВИДЕО)
 В центре Харькова возводят огромный мурал с Кузьмой Скрябиным (ФОТО)
Годовщина смерти Кузьмы Скрябина
 Один из скверов в Киеве могут назвать в честь Скрябина
Сегодня Кузьме Скрябину исполнилось бы 49: грузинские музыканты исполнили лучшие его хиты (ВИДЕО)
 По книге Кузьмы Скрябина снимут фильм

Армия

Автомат Калашникова
Вертолет Eurocopter Tiger (Германия-Франция)
Бронетранспортер Mowag Piranha 8x8 (Швейцария)
Бронеавтомобиль Type 82 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Юрий
ПРОДАН
Александр
КВИТАШВИЛИ
Яков
ВАРИЧЕВ
Джастин
ТРЮДО
Все персоны    >>

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы

Преступление века, день «Ольхи» и подготовка к лету по Ким Чен Ынски: Самое «жаркое» из блогосферы

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 