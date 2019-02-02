Четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина: подборка самых популярных песен

Главная » Последние новости » Новости культуры » Четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина: подборка самых популярных песен Четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина: подборка самых популярных песен

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Четыре года назад умер популярный украинский музыкант и патриот своей страны Кузьма Скрябин.

Лидер группы «Скрябин» умер в аварии 2 февраля 2015 года. На Днепропетровщине машина артиста врезалась в молоковоз, информирует enovosty.com/news.

Андрей Кузьменко рассказывал, что его первые песни появились еще в подростковом периоде. Однако долгое время это было просто хобби. Андрей учился в медвузе на стоматолога, поэтому его музыкальный Олимп был отстрочен.

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Участников музыкальной группы Андрей собрал на Львовщине. Вместе с коллективом они пели сначала на различных дискотеках и пытались подражать западным исполнителям.

Позже группа переехала в столицу. Здесь участники «Скрябина» выпустили несколько альбомов, после чего коллектив на некоторое время распался. Чтобы обеспечить хоть немного свою семью, Кузьма работал таксистом.

В 2000-х годах популярность ему принесло шоу «Шанс». Своей открытостью и простотой он очень полюбился зрителям.

Андрей Кузьменко был не только музыкантом, и телеведущим, он еще и успел запустить радио, писал книги, много путешествовал и даже стал продюсером женской поп-группы. Его поклонники живут по всей Украине и за ее пределами. Песни Кузьмы Скрябина актуальны всегда.