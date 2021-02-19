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Неделя моды в Верховной Раде: самые яркие образы депутатов (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Неделя моды в Верховной Раде: самые яркие образы депутатов (ФОТО)
 
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Народные депутаты собираются в Раду, словно на модный подиум, чем вызывают неоднозначную реакцию населения

Дорогие аксессуары, яркие цвета, хитроумные прически и высоченные каблуки, — Верховная Рада часто смахивает на модный подиум или даже дорогой столичный модный клуб. В результате украинцы чаще обсуждают не сказанное их избранниками, а именно то, как они выглядят. Например, 18 февраля Юлия Тимошенко, рассказывая о тарифах затмила свой спич ярким мерцанием украшения на шее:, информирует enovosty.com/news.

Яркими снимками и видео поделился фотограф Yan Dobronosov Понятное дело, что в комментариях обсуждали исключительно яркий образ и прическу Леди Ю: «О, тааак. Розповідати про зубожіння народу в діамантах», Знову народ обговорює саму Тимошенко,а не чує змісту сказаного!!! Навєрно народу цікавіше плітки про зовнішній вигляд Юлії Тимошенко,ніж тема дорогого тарифу для народу України!!!

Но Юлии Тимошенко, давно прославленной своим безупречным вкусом, на пяты наступают другие модницы Рады. Депутат от «Слуги народа» Оксана Дмитриева удивила нарядным голубым платьем с оригинальным вырезом. Единственное, комментаторов заинтересовало, в чём же тогда избранница посещает театры?

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Неделя моды в Верховной Раде: самые яркие образы депутатов (ФОТО)

Вообще Оксану Дмитриеву уже можно окрестить амбасадором модных луков в Раде. На этой неделе она выгуляла в Раде ещё один очень стильный яркий образ:

Неделя моды в Верховной Раде: самые яркие образы депутатов (ФОТО)

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Несколько скромнее, но не менее стильно выглядела на этой неделе Соломия Бобровская от «Голоса», поклонница этнических украшений:

Неделя моды в Верховной Раде: самые яркие образы депутатов (ФОТО)

Ещё одна нардепша, Анна Скороход, также обратила на себя внимания оригинальным образом. Кто-то заявил, что прическу она сплагиатила у Юлии Тимошенко, кто-то — что выглядит как школьница-комсомолка. Но было и много положительных комментариев от ценителей стиля и красоты.

«Не законодательный орган, а фабрика тщеславия! Срамота!!! Хотя и красиво», — отметили в комментариях.

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Неделя моды в Верховной Раде: самые яркие образы депутатов (ФОТО)


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