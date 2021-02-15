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Свой Clubhouse возле дома: Самые смешные мемы о новой популярной соцсети

Главная » Последние новости » Новости культуры » Свой Clubhouse возле дома: Самые смешные мемы о новой популярной соцсети
 
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Казалось бы, создать соцсеть и сделать ее популярной в 2021 году невозможно. Clubhouse показала, что это не так.

Это новое приложение — топ-тема последних дней. О нём не говорят только самые ленивые, остальные — ждут инвайты. Социальные сети в Украине пестрят мемами и вариациями на тему, что такое Clubhouse по-украински. Вот так выглядит вариант «Клабхауз» блогера Дмитрия Коваленко:, информирует enovosty.com/news.

Свой Clubhouse возле дома: Самые смешные мемы о новой популярной соцсети

А вот так, по мнению комментаторов, выглядит настоящий и самый желанный инвайт

Свой Clubhouse возле дома: Самые смешные мемы о новой популярной соцсети


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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