Associated Press: В Финляндии на снегу создали необыкновенный рисунок (ФОТО)

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В Финляндии на поле для гольфа создали необыкновенный рисунок на снегу

В Финляндии внимание общественности привлек восхитительный рисунок, изображающий сложную геометрическую фигуру на снегу. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Под руководством художника-любителя Янне Пюкко 11 добровольцев в снегоступах сделали серию сложных геометрических узоров на поле для гольфа. Узоры напоминают морскую звезду в окружении шести огромных снежинок.

Финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что это может быть самый большой снежный рисунок, когда-либо сделанный в стране.

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«Это был одновременно социальный и визуальный вызов», — сказал Янне Пюкко. Говоря о социальных проблемах, он упомянул способность вдохновлять и руководить группой для создания художественных работ, основанных на строгом геометрическом дизайне.

Художник сообщил, что рисунок с самого начала был задуман как временный и будет находиться на поле только до следующего снегопада или сильного ветра