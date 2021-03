Tesla планирует производство обновленной версии бронированного Cybertruck

Компания Tesla планирует на своем заводе в Техасе начать производство обновленной версии электромобиля-пикапа Cybertruck.

Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска во втором квартале этого года может представить обновленную версию бронированного автомобиля Cybertruck. Об этом Маск 7 марта написал в Twitter, сообщает издание Гордон.

«Обновление Cybertruck возможно во втором квартале. Cybertruck будет произведен на заводе в Техасе, так что сейчас основное внимание уделяется созданию этого зверя», – ответил Маск на один из комментариев о возможной дате появления обновленной версии Cybertruck.

@elonmusk — any update on Cybertruck first delivery date, cool features or options? Patiently waiting. $tsla

— Gary Black (@garyblack00) March 6, 2021