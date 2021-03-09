Tesla планирует производство обновленной версии бронированного Cybertruck

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Компания Tesla планирует на своем заводе в Техасе начать производство обновленной версии электромобиля-пикапа Cybertruck.

Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска во втором квартале этого года может представить обновленную версию бронированного автомобиля Cybertruck. Об этом Маск 7 марта написал в Twitter, сообщает издание Гордон.

«Обновление Cybertruck возможно во втором квартале. Cybertruck будет произведен на заводе в Техасе, так что сейчас основное внимание уделяется созданию этого зверя», – ответил Маск на один из комментариев о возможной дате появления обновленной версии Cybertruck.

@elonmusk — any update on Cybertruck first delivery date, cool features or options? Patiently waiting. $tsla — Gary Black (@garyblack00) March 6, 2021

Как отмечает портал Electrek, электромобиль-пикап Cybertruck впервые был представлен в ноябре 2019 года. Автомобили этой серии имеют экзоскелет (несущую конструкцию кузова), в отличие от рамы в обычных пикапах, и могут разогнаться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.

Ранее Маск, в частности, предполагал, что размер автомобиля может будет уменьшен. Однако позже в компании отказались от этой идеи.