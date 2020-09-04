Загадочная схема: Украинцы облюбовали японские б/у авто?

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В Украине замечена загадочная схема необычных автомобилей из Японии

США, Европа, Корея и Грузия давно являются популярными автомобильными поставщиками автомобилей. Кроме того, стало известно о том, что в Украине странным образом начали появляться японские б/у машины. Сегодня это единичные случаи и вопрос вызывает тот факт, как именно они оказались на украинском рынке. Более того, на отечественных дорогах замечены именно старые леворульные автомобили (в самой Японии пользуются праворульными автомобилями). Вопрос вызывает также выгода в покупке этих машин, которые дорого обходятся в растаможке. Есть вероятность, что их ввоз попросту нелегальный, так как, учитывая возраст авто, их легальное перемещение из Японии в Украину может быть вообще нецелесообразным, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в издании TopGir отметили, что это не первый раз в Украине замечены свежие партии японских автомобилей.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что вскоре может изменится стоимость ввоза автомобилей из Соединенных Штатов.

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