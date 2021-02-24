На украинских дорогах появится новая разметка. Что нужно знать автомобилистам?

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На дорогах появится новая разметка, которая соответствует мировой практике

С августа текущего года в Украине введут в действие новую дорожную разметку для автомобилистов и велосипедистов, информирует enovosty.com/news.

Новый стандарт «Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия” разработан специалистами ГП «ГосдорНИИ». Таким образом эта разметка заменит действующую ДСТУ 2010 года в соответствии с приказом Национального органа стандартизации.

По словам экспертов, такой разметкой уже пользуются в других странах мира. С её помощью дорожное движение становится безопаснее, водители могут быстрее ориентироваться.

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Новой разметкой на дорогах будут обозначать территорию, приближенную к детским садикам, школам, зебрам и круговому движению. Желтая разметка появится на островках трамвая и на местах, где запрещён выезд на перекресток, когда там сильное скопление транспорта. Также, новой разметкой на дорогах отметят места, где можно зарядить электромобиль.