РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости авто

24.02.2021 г.
15:40В Украине засекли автовоз с уникальными ретро-автомобилями (ФОТО)
15:20На украинских дорогах появится новая разметка. Что нужно знать автомобилистам?
09:37В Киеве заметили очередного "героя парковки" (ФОТО)
09:04В Украине планируют запретить въезд авто в страну с определенными номерами
08:39Топ-8 автомобилей по уровню шума в автосалоне
23.02.2021 г.
12:30ТОП-9 лучших китайских кроссоверов
11:18Топ-5 самых бюджетных кроссоверов
Все новости авто

Аналитика

22.02.2021

Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов

Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
Под шумок борьбы с агрессором Зе-власть предпринимает попытки вернуть в Украину законодательство в налоговой сфере в том виде, в каком оно создавалось ...
19.02.2021

МВФ оставил Украину без очередного транша: причины

МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Отработав в соответствии с нынешней модой на удаленке, миссия МВФ окончила свою работу и опять оставила Украину без очередного транша. Причина - та же, ...
18.02.2021

Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?

Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
На днях и.о. министра энергетики Юрий Витренко обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением сменить руководство «Нафтогаза» и ...

Последние новости

24.02.2021 г.
16:05 "Если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, будьте осторожнее", - Билл Гейтс
16:00 В Италии из-за оползня в море оказались сотни гробов (ВИДЕО)
15:40 В Украине засекли автовоз с уникальными ретро-автомобилями (ФОТО)
15:20 На украинских дорогах появится новая разметка. Что нужно знать автомобилистам?
15:20 В Европе началась третья волна коронавируса, - Ангела Меркель
15:06 Температура поднималась до 38,5, хвост не вырос: Украинка рассказала о самочувствии после прививки
15:00 По Китаю прокатилась волна патриотизма
14:40 В Сети опубликовали видео, как в центре Киева на женщину упала глыба льда (ВИДЕО)
14:35 Грузия открывает границы для украинцев, но есть условие
14:32 «Вместо развития и сотрудничества от Фонда госимущества мы видим только информационную войну и подковерные игры», - руководитель ПАТ "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук
14:20 Названо условие, при котором столичные школы вернутся к дистанционному обучению
14:18 Купить газ: Украинцам предложили цену дешевле 6,99 грн
13:34 Fox News: Великобритания планирует ослабить карантинные ограничения
13:00 Германия оснастит свои танки Leopard-2 израильской системой Trophy
12:59 Китай призывает США "объединить усилия" для восстановления торговли, - Associated Press
12:46 В Украине вводят адаптивный карантин: что важно знать
12:31 В Украине сделали важное заявление о вакцине Covishield
12:21 Экономика Германии восстанавливается, - Reuters
12:02 Украина призывает ООН оценить экологический ущерб на оккупированном Донбассе
11:56 Украина просит Евросоюз ввести новые санкции против РФ
11:48 В Украине повысят тарифы на стационарный телефон
11:18 В Украине дорожает проезд в поездах
10:59 Корниенко не отрицает, что Рада вернула полномочия и.о. министров ради Витренко в Минэнерго (ВИДЕО)
10:54 В Украине хотят запустить программу ипотеки под 5%
10:45 Дело главреда сайта mind.ua Евгения Шпитко рассмотрит Кассационный суд — адвокат
10:15 Степанов привёз вакцину, от закупки которой отказался ещё в декабре, - Устинова (ВИДЕО)
10:01 Украинские банки начнут раскрывать информацию о должниках
09:57 Регистрация вакцины не должна проводиться за день до ее прибытия в страну, - Власенко (ВИДЕО)
09:39 В США горит поезд с нефтепродуктами (ФОТО)
09:37 В Киеве заметили очередного "героя парковки" (ФОТО)
09:04 В Украине планируют запретить въезд авто в страну с определенными номерами
08:39 Топ-8 автомобилей по уровню шума в автосалоне
08:16 Украина получила важный контракт от Пакистана
08:10 Под офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против приговора Стерненко (ФОТО)
08:00 Британские ученые назвали симптомы новых штаммов COVID-19
07:18 Стало известно, когда пенсионеры от 75 до 80 лет начнут получать доплаты
07:15 Минздрав обновил список карантинных зон в Украине: в какой зоне Киев
06:48 Украина в ООН рассказала об условии решения конфликта на Донбассе
06:02 Стало известно, как Украина будет договариваться с МВФ
23.02.2021 г.
23:59 На Европу надвигаются "грязные дожди". Чем это грозит?
23:55 Ученые дали прогноз по COVID-19 для Украины
23:10 Жители США обвинили Билла Гейтса в том, что он засыпал Техас фальшивым снегом (ВИДЕО)
20:08 Даниил Богатырев: "Для улучшения ситуации на Донбассе необходимо определить механизм выполнения Минских соглашений"
19:28 "Северый поток -2" массово покидают компании
18:29 Дело против Стерненко полностью сфальсифицировано, - Устинова (ВИДЕО)
18:06 У Зеленского появилась возможность в обход парламента назначать своих министров, - Устинова (ВИДЕО)
18:05 В Украине начнут собирать электрокары
17:40 Родители купили дочке игрушку и нашли внутри опасный "сюрприз"
17:33 Народные депутаты сегодня умножили себя на ноль, - Геращенко о законе, который приняла ВР (ВИДЕО)
17:32 Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов
16:44 Переход на летнее время: Украинцам напомнили, когда нужно перевести часы
16:22 Украина может побить луковый рекорд
16:09 Украину ждет аномальное лето. Каким будет сезон отпусков?
16:00 Стало известно, сколько в Украине участников боевых действий
15:46 В Киеве потеплело: в Сети показали бездействие коммунальщиков (ВИДЕО)
15:40 Из-за пандемии COVID-19 увеличилось количество психических расстройств, - индийские врачи
15:27 Вакцина прилетела: Названа точная дата начала вакцинации в Украине
Все новости »

На украинских дорогах появится новая разметка. Что нужно знать автомобилистам?

Главная » Последние новости » Новости авто » На украинских дорогах появится новая разметка. Что нужно знать автомобилистам?
 
Печать Отправить на почту

 

 

На дорогах появится новая разметка, которая соответствует мировой практике

С августа текущего года в Украине введут в действие новую дорожную разметку для автомобилистов и велосипедистов, информирует enovosty.com/news.

Новый стандарт «Безопасность дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия” разработан специалистами ГП «ГосдорНИИ». Таким образом эта разметка заменит действующую ДСТУ 2010 года в соответствии с приказом Национального органа стандартизации.

На украинских дорогах появится новая разметка. Что нужно знать автомобилистам?

По словам экспертов, такой разметкой уже пользуются в других странах мира. С её помощью дорожное движение становится безопаснее, водители могут быстрее ориентироваться.

Читайте: Транспортный эксперт рассказал, что не так с обязательным техосмотром в Украине

Новой разметкой на дорогах будут обозначать территорию, приближенную к детским садикам, школам, зебрам и круговому движению. Желтая разметка появится на островках трамвая и на местах, где запрещён выезд на перекресток, когда там сильное скопление транспорта. Также, новой разметкой на дорогах отметят места, где можно зарядить электромобиль.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1336

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Технический «развод»: за что мы платим, покупая бытовую технику
Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев
Генеральный директор ПФК Денис Шевченко: «Наш комбинат теперь можно назвать не градообразующим, а громадообразующим предприятием»
Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Долой всеобщее полное среднее образование, назад в забитое прошлое!
Все статьи





Читайте также

Нарушать станет труднее: В Киеве появилась камера автофиксации с новой функцией
 В Украине водителей начнут штрафовать по "доносам": подробности
В Украине могут отменить "письма счастья" для нарушителей ПДД
 "Еще больше безопасности на дорогах": Водителей предупредили о появлении новых камер
Из-за цвета машины можно получить серьезный штраф
 Арест, огромные штрафы и внезапные проверки: В Украине ужесточат наказание за нарушение ПДД
Транспортный эксперт рассказал, что не так с обязательным техосмотром в Украине
 Украинских водителей ждут перемены: будут проверять внезапно

Армия

Самоходная гаубица 155-мм PzH 2000 (Германия)
Ракета управляемая противотанковая "Конус"
Бронетранспортер Mowag Piranha 8x8 (Швейцария)
Боевая машина «Тритон»
Вся армия    >>

Персоны

Косюк
Юрий
Кулагин
Алексей
Гончарук
Алексей
Октай
Зия
Оглы
Эфендиев
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Аби "за порєбриком" зрозуміли: "Білу книгу" української розвідки, яка розлютила Кремль, переклали російською (7783)

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов (5735)

Украину ждет аномальное лето. Каким будет сезон отпусков? (4559)

Ученые дали прогноз по COVID-19 для Украины (2586)

На Европу надвигаются "грязные дожди". Чем это грозит? (2168)

Народные депутаты сегодня умножили себя на ноль, - Геращенко о законе, который приняла ВР (ВИДЕО) (1990)

Под офисом Зеленского в Киеве прошла акция протеста против приговора Стерненко (ФОТО) (1747)

Стало відомо, як будуть відпочивати українці у березні (1489)

На украинских дорогах появится новая разметка. Что нужно знать автомобилистам? (1289)

Попереду Масляна: в Ужгороді спекли найбільший млинець в Україні та встановили рекорд (ФОТО) (1179)

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, когда в Украину придет настоящая весна (9141)

Аби "за порєбриком" зрозуміли: "Білу книгу" української розвідки, яка розлютила Кремль, переклали російською (7773)

Один из захватчиков рассказал о реалиях "русского мира" и "подвигах" "коллег" на Донбассе (7353)


300_c2




работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help




bigmir)net TOP 100

 