Kia представила новый многоцелевой тактический автомобиль на выставке IDEX 2021

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Второй по величине производитель автомобилей в Южной Корее корпорация Kia представила свой новый тактический автомобиль на оборонной выставке IDEX 2021 в ОАЭ, крупнейшей международной оборонной выставке на Ближнем Востоке и в Африке.

Корейский автопроизводитель Kia представил свой новый вариант Light Tactical Cargo Truck — многоцелевой тактический автомобиль Kia Light Tactical Vehicle (KLTV), информирует enovosty.com/news.

Как отметили в компании, она разработала концепцию легкого тактического грузового автомобиля в тесном сотрудничестве с администрацией программы оборонных закупок Южной Кореи.

Модульное шасси автомобиля позволило Kia предложить варианты со стандартной и длинной колесной базой наряду с бронированными и небронированными версиями для целей, включая тактическое командование и разведку, установку оружия, наблюдение за целями и многоцелевое назначение для поддержки.

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Легкий тактический грузовой автомобиль для четырех человек, отличающийся уникальным дизайном, был оптимизирован для использования в вооруженных силах, предлагая превосходную мобильность, выдающуюся долговечность и высокий уровень функциональности. Небронированная конструкция с длинной колесной базой отличается надстройкой, которая может быть адаптирована для поддержки различных конструкций, таких как грузовой ящик, мобильная мастерская и центр связи. Автомобиль также может перевозить десять полностью вооруженных солдат и до трех тонн груза в заднем отсеке.

Легкий тактический грузовой автомобиль Kia оснащен дизельным двигателем Евро-5 мощностью 225 лошадиных сил, который передает мощность на все четыре колеса через современную 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Грузовик также оснащен независимой системой подвески, кондиционером, дифференциалом повышенного трения, шинами, работающими в спущенном состоянии, и системой электромагнитных помех.

Базовая машина разработана с модульной системой, которая позволяет использовать различные версии, включая стандартную и длиннобазную, а также бронированные и небронированные элементы.

Производство KLTV началось в 2016 году с широким спектром версий для тактического командования и разведки, установки вооружения, полевой поддержки и т. д.