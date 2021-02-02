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Арест, огромные штрафы и внезапные проверки: В Украине ужесточат наказание за нарушение ПДД

Главная » Последние новости » Новости авто » Арест, огромные штрафы и внезапные проверки: В Украине ужесточат наказание за нарушение ПДД
 
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Украинское правительство повышает штрафы для нарушителей, вместо того, чтобы решать эту серьезную проблему в комплексе.

Каждый год в Украине происходят резонансные трагедии на дорогах, которые отнимают жизни людей. Со временем аварийность в стране становится только больше, количество жертв возрастает — в 2020 году на дорогах погибли 3,5 тысячи человек. Главными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скорости, нарушение правил маневрирования, а также — вождение в нетрезвом состоянии. Именно потому в полиции и Министерстве внутренних дел в очередной раз заговорили о том, чтобы ужесточить наказания за нарушения правил дорожного движения, информирует enovosty.com/news.

Сегодня десять лет тюремного заключения — это максимальное наказания за трагические нарушения на дороге. Именно столько времени должна провести в неволе Елена Зайцева, виновница страшного ДТП в Харькове. Но уже в ближайшем будущем к таким нарушителями будут куда серьезнее. Максимальный срок тюремного заключения для пьяных водителей поднимут с 10 до 12 лет, а права будут отнимать не на 3, а максимум на 10 лет.

Дело в том, что в ближайшее время ВРУ может серьезно усилить наказание за нарушение Правил дорожного движения. Для этого депутаты должны поддержать законопроекты №2697 и №2695, которые разработали в правоохранительном комитете Рады и уже приняли в первом чтении. Проект под номером 2697 затронет только одну статью Кодекса об административных нарушениях и повысит сразу в три раза штрафы для пешеходов. А вот второй законопроект должен внести очень серьезные коррективы. В частности, максимальный штраф буден повышен до 51 000 гривен, а также — нарушитель может быть арестован на пятнадцать суток, если на протяжении года будет дважды пойман за рулём в нетрезвом виде. Перед этим таких злостных нарушителей карали только штрафом, без ареста.

Еще одно новшество заключается в том, что полиция начнёт останавливать автомобили для проверки водителя. Проверки на трезвость будут проводиться с 22 часов вечера и до 8 часов утра. Кроме того, ловить любителей крепких напитков будут в выходные и праздничные дни.

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Напомним, ранее на украинские дороги выехали «призрачные» патрули, которые следят за соблюдение правил на дорогах.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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