Рада проголосовала за закон об ужесточении наказания за пьяное вождение, — Монастырский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости авто » Рада проголосовала за закон об ужесточении наказания за пьяное вождение, - Монастырский (ВИДЕО) Рада проголосовала за закон об ужесточении наказания за пьяное вождение, - Монастырский (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Денис Монастырский, в кулуарах Верховной Рады, после голосования за закон об ужесточении наказания за пьяное вождение рассказал, в каких случаях водителя ждёт наказание в виде ареста и сколько раз надо проштрафиться, чтобы лишиться своего автомобиля на длительный период.

Монастырский отметил, что согласно норм закона N2695 в случае, если водитель был остановлен первый раз в состоянии алкогольного опьянения, его ждёт штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение права вождения автомобилем сроком на один год, информирует enovosty.com/news.

«Если это будет повторное нарушение и водителя остановят во втрой раз, придётся заплатить 34 тыс гривен и лишиться права водить авто сроком на три года, а также нарушителя ждёт платное изъятие транспортного средства», — отметил нардеп.

По словам Монастырского, главная новация данного закона — выбор между штрафом, или административным арестом на 10 суток. По мнению нардепа, именно арест на 10-15 суток существенно охладит пыл обеспеченных водителей, которые ездят пьяными за рулём и без труда смогут оплатить даже очень высокие штрафы, но не захотят садиться в тюрьму на 10 суток.

Монастырский подтвердил, что нардепы убрали норму закона, которая разрешает полицейским останавливать и осматривать транспортное средство в целях профилактики, подчеркнув, что к данной норме придётся все равно со временем вернуться, поскольку это практика ведущих европейских стран.

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Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».