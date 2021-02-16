Недопустимо дополнительно увеличивать полномочия полиции на дорогах, — Железняк (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал, почему не поддержит законопроект N 2695 об ужесточении наказания за правонарушения на дорогах, а также, какие сюрпризы ждут украинцев в данной редакции закона и почему под эгидой борьбы с пьяными водителями увеличиваются полномочия полицейских.

Железняк уверен, что ужесточать наказания за вождение в нетрезвом виде необходимо и, если бы в законопроекте были только эти нормы, он, безусловно, поддержал бы данную законодательную инициативу, информирует enovosty.com/news.

Нардеп отметил, что под эгидой борьбы с пьяными водителями на дорогах, власть пытается протащить увеличение полномочий полицейских, что повлечёт за собой увеличении коррупции и вымогательство.

Так, по словам нардепа, возвращается старый украинский обычай, «засады полиции в кустах», что, по мнению народного депутата, явный откат в прошлое, когда процветали поборы и взятки на дорогах.

Железняк убеждён, что полицейские должны быть на своих постах, а в тех местах, где нет полиции, хорошо работают камеры, которые фиксируют все нарушения и высылают штрафы по почте водителям, минуя карманы полиции.

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Кроме того, по мнению нардепа, осмотр транспортного средства внутри машины также чревато коррупцией и вымогательством взятки со стороны полиции.

«Очень часто это ( прим. ред. — осмотр машины) использовалось, чтобы подбросить водителю что-то лишнее и потом требовать с него взятку. Коме того, эти прямое нарушение личного пространства водителя», подытожил Железняк.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассматривает законопроект N2695 предусматривает усиление ответственности за управление транспортными средствами или совершения ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, превышение скорости, управление без водительского удостоверения, исчезновение с места ДТП и создание аварийной ситуации.

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