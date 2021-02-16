Многие из нардепов садятся за руль пьяными, — Геращенко о тех, кто не поддерживает законопроект 2695 (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости авто » Многие из нардепов садятся за руль пьяными, - Геращенко о тех, кто не поддерживает законопроект 2695 (ВИДЕО) Многие из нардепов садятся за руль пьяными, - Геращенко о тех, кто не поддерживает законопроект 2695 (ВИДЕО)

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Заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему необходимо голосовать за законопроект об усилении отвественности за вождение в нетрезвом виде, а также какой компромис предложили нардепам авторы закона, чтобы получить недостающие голоса.

Геращенко убеждён, что украинское законодательство крайне либерально к водителям, которые позволяют себе садиться за руль пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Ужесточение наказания за данное правонарушение, по мнению Геращенко, способно в разы снизить количество ДТП на дорогах страны, а также защитить полицейских от действий неадекватных граждан, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов относительно скандальной нормы законопроекта, которая предполагает остановку транспортного средства полицейскими без должных на то оснований, Геращенко отметил, что данная нома будет удалена из закона. По его словам, это тот компромисс, на который готовы пойти авторы закона, чтобы данная законодательная инициатива была проголосована в сессионном зале.

Вместе с тем, Геращенко обратился к нардепам поддержать закон, даже несмотря на то, что некоторые из народных избранников регулярно садятся за руль в нетрезвом виде, а также несмотря на давление на них со стороны их бизнес-партнеров и друзей, которые не заинтересованы, чтобы данная законодательная инициатива вступила в силу.

«Я сейчас общался с депутатами, которые говорят, что не могут проголосовать, поскольку на них давят их друзья. Полиция за это время арестовала полтора миллиона людей, которые были за рулём в нетрезвом виде. Фактически у каждого народного депутата есть знакомый, который садился за руль пьяным. И этим людям очень не хочется попадать под ответственность», — отметил Геращенко.

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Кроме того Геращенко обратил внимание и на плачевное положение полицейских, которые не защищены законом от действий агрессивных и неадекватных граждан, выступая за расширение полномочий полиции, приведя в пример трагичный случай, когда правонарушитель застрелил полицейских на дороге во время остановки авто.

«Сейчас каждый может отвлекать полицейских, припираться с ними, выходить из машины и бегать около неё. Это не является нарушением закона. И это неправильно. У полиции в каждой цивилизованной стране ест право и возможность, чтобы полицейский чувствовал себя в безопасности», — подчеркнул Геращенко.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассматривает законопроект N2695, который предусматривает усиление ответственности за управление транспортными средствами или совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, превышение скорости, управление без водительского удостоверения, исчезновение с места ДТП и создании аварийной ситуации.

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