«15 суток ареста и 10 лет без права вождения», — Кравчук об ужесточении наказания за пьяное вождение (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости авто » «15 суток ареста и 10 лет без права вождения», - Кравчук об ужесточении наказания за пьяное вождение (ВИДЕО) «15 суток ареста и 10 лет без права вождения», - Кравчук об ужесточении наказания за пьяное вождение (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала, почему на заседании фракции договорились провалить правку к закону 2695, которая предполагает остановку автомобиля полицейскими без видимых оснований, а также о том, почему надо изолировать пьяных водителей и лишить их права вождения минимум на 10 лет.

Кравчук убеждена, что отклонение правки об остановке авто в целях профилактики поможет снять общее напряжение среди украинских водителей, которые опасаются, что данная норма будет использоваться полицией как элемент давления и попытка ущемления прав водителей, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, Кравчук поддерживает принятие данного законопроекта поскольку убеждена, что нерадивых водителей смогут остановить не только большие штрафы, но и административный арест, а также лишение возможности водить транспортное средство на длительный период.

Как отметила нардеп, главной задачей данного закона является ограничение возможности дальнейшего вождения тем гражданам, которые уже были уличены в системном нарушении правил дорожного движения, а также были задержаны полицией в состоянии алкогольного или наркотического опьянения будучи за рулём.

«Проблема в том, что сейчас настолько смешные штрафы, что людям, которые имеют высокие доходы могут без труда их заплатить. Они постоянно платят эти штрафы и дальше ездят. А должен быть административный арест 15 суток, и десять лет, чтобы точно не садился за руль. Задача закона — изолировать человека, который разрешает себе садиться за руль в пьяном виде от других участников дорожного движения», — резюмировала Кравчук.

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Напомним, сегодня Верховная Рада рассматривает законопроект N2695, предусматривающий усиление ответственности за управление транспортными средствами или совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, превышение скорости, управление без водительского удостоверения, исчезновение с места ДТП и создание аварийной ситуации.