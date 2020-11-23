Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны

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В Верховной Раде Украины готовят проект госбюджета-2021 ко второму чтению . В документе нет отдельного «антиковидного» спецфонда по борьбе с последствиями пандемии. Тем не менее, в главную смету страны планируется заложить рекордный дефицит бюджета: расходы превысят ожидаемые поступления на более чем 270 млрд гривен.

Пандемия коронавируса «развязала руки» украинской власти, позволив тратить больше. Согласно документу, принятому депутатами в первом чтении, доходы украинского бюджета прогнозируемо составят 1,071 трлн гривен, а издержки — 1,350 трлн гривен. Таким образом, дефицит госбюджета может составить 270 млрд гривен. Это больше, чем годовой бюджет Минздрава и Минобороны вместе взятых. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 81,2 млрд грн, а за 2018-й — 59,2 млрд, информируют Экономические Новости.

В 2021 году, согласно проекту государственного бюджета, на погашение и обслуживание государственного долга Украины будет направлена огромная сумма в 599,8 миллиарда гривен. Из них 439,3 миллиарда гривен уйдет на погашение государственного долга, 160,5 миллиарда гривен — на его обслуживание.

2,4 миллиарда гривен — выплаты по официальным займам,

43,8 миллиарда гривен — выплаты по займам международных финансовых организаций,

112,3 миллиарда гривен — выплаты по коммерческим займам.

112 миллиардов гривен — выплаты по облигациям государственного займа в иностранной валюте,

328,6 миллиарда гривен — выплаты по ОВГЗ в гривне.

«6% ВВП или 270 млрд дефицит — это вдвое больше границы, установленной в Бюджетном кодексе. На выплату долгов предусмотрено треть расходов госбюджета — почти 620 млрд грн», — заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

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На увеличение дефицита госбюджета пошли многие страны. И Украина не является исключением. Еще в марте, когда все закрывались на карантин, для резкого увеличения расходов были объективные причины. Необходимо было готовить медицинскую систему ко второй волне коронакризиса, а также поддерживать покупательную способность населения из-за возрастающей безработицы. Иными словами, сделать все возможное, чтобы не допустить ухудшения и без того пошатнувшейся экономики. Так, при пересмотре госбюджета текущего года в апреле создали спецфонд на 66 млрд гривен, за счет которого финансируются «антиковидные» программы. Позже стало известно, что львиную долю средств направили на строительство дорог. Видимо, власти страны сочли это самой эффективной мерой в сложившихся обстоятельствах.

«Так называемые средства на дорожный фонд — они призваны преодолеть экономические последствия пандемии в Украине. Последние исследования показывают чрезвычайно большую эффективность в части создания рабочих мест, а также в части мультипликатора по наполнению бюджета, уплаты налогов и выполнению соответствующих социальных функций», — пояснил ситуацию премьер-министр Денис Шмыгаль. А также сообщил, что с начала карантина трудоустроено официально через Центр занятости 419 тысяч человек. При этом статус безработного с получили почти полмиллиона человек. «Если на 12 марта статус безработного было у 361 тысячи человек, то сегодня 399,7 тысяч человек имеют статус безработного. Один из элементов удержания экономики — это, собственно, программы экономического стимулирования нашей экономики», — отметил глава Кабмина.

Примечательно также, что недавно из резервного фонда коронавируса около 100 млн грн. были потрачены на финансирование патриотических фильмов, хотя ни один фильм из снятых за последние шесть лет не окупился. В проекте бюджета на 2021 год планируется увеличить расходы на культуру на 68,3% в сравнении с текущим годом. По словам Министра финансов Сергея Марченко, в 2021 году предусмотрено около 27 млрд грн на финансирование культурного развития. Существенная часть этих средств пойдет на патриотические проекты, включая производство фильмов. Так, на украинское кино ожидается выделить 671,1 миллиона гривен. На финансирование грантов Украинского культурного фонда — 697,4 миллиона. Насколько прозрачным и эффективным будет распределение средств в Минкультуры под руководством Александра Ткаченко покажет время.

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Среди других приоритетов госбюджета 2021 — образование, медицина, в частности вакцинация от коронавируса, помощь пенсионерам, спорт, оборона, «большое строительство дорог», поддержка регионов, цифровизация экономики, а также улучшение пассажирских вагонов «Укрзалізниці». Впервые за историю независимости Украины заложены средства в Госбюджете на расходы для «Укрзалізниці»

Так, в 2021 году на бюджетные деньги должно быть закуплено 100 новых пассажирских вагонов украинского производства.

Согласно проекту госбюджета на 2021 год, спецфонда в следующем году уже не будет. Деньги сразу решили разделить между ведомствами. При этом дефицит ожидается на уровне более чем 270 млрд гривен. Однако, даже без спецфонда структура расходов в проекте нового бюджета мало чем отличается от бюджета этого года.

Основная причина роста дефицита бюджета — снижение налоговых поступлений при росте расходов. Проще говоря, государство с каждым годом тратит всё больше, а зарабатывает меньше. «Вряд ли сокращение объема средств в Госказначействе связано с чрезмерно активной тратой средств, наверняка проблема состоит в сокращении налоговых и таможенных поступлений. Причем, не только по объективным экономическим причинам, но еще и из-за увеличения объемов злоупотреблений с НДС и с ввозом товаров на таможенную территорию Украины (контрабандой)», — считает замглавы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.

Заделать брешь в бюджете в Минфине традиционно надеются с помощью новых кредитов. Во втором полугодии Украина должна была получить около $1,3 млрд финансирования от МВФ, а также сопоставимую сумму от МВФ и Всемирного банка. Однако после недавнего демарша Конституционного суда и кадровых скандалов в НБУ, это будет нелегко.

Позитивные новости о прогрессе с МВФ критически важны для Минфина, поскольку без этого сложно привлечь альтернативное финансирование вне Украины. При оптимистичном сценарии, от размещения евробондов правительство может получить около $1 млрд, однако перспективы выхода Украины на внешние рынки в этом году многие эксперты оценивают скептически. В таком случае у Минфина остаются только внутренние источники заимствований – облигации госзайма. Аукционы по размещению долга правительство проводит еженедельно. Для того, чтобы справиться с нагрузкой, до конца года нужно привлекать по 10 млрд грн на каждом. На последних торгах 17 ноября привлекли в 4 раза меньше – 2,5 млрд грн.

Если же кредиторы денег не дадут, их придется напечатать. «Чтобы выполнить госбюджет в полном объеме, надо нам в оставшиеся два месяца привлечь еще почти 190 млрд грн, что абсолютно нереально, когда МВФ и Всемирный банк денег не дают, когда и внутренний рынок фактически их не имеет, и этот вопрос не решить иначе, как только печатанием Нацбанком новых денег», — считает президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак. Естественно, увеличение денежной массы вызовет девальвацию гривны, а соответственно и реальных зарплат/пенсий/пособий.

В свою очередь глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко опроверг слухи о «включении станка» и печати денег для финансирования дефицита бюджета. «Финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке. Это статья 54 пункт 2. Я настолько часто эту статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того – согласно этой статье там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, но и с использованием каких-либо государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что НБУ будет печатать деньги с целью финансирования госбюджета», — рассказал глава НБУ.

Финансовый аналитик Алексей Кущ говорит, что ситуация с дефицитом средств на едином казначейском счете была абсолютно прогнозированной. «Нынешнее правительство вошло в осень голым и босым, поскольку, как в басне, «лето красное пропело», — сказал он. По его словам, украинских политиков убаюкала летняя бюджетная стабильность — тогда денег на казначейском счете было достаточно много (на 1 июля 2020 года было 75,7 млрд. грн — ред.), что объяснялось вполне простыми причинами. «Бюджет наполняли непродуктивными источниками — весной единоразовым платежом была получена прибыль Национального банка, хотя обычно НБУ растягивал выплаты прибыли несколькими траншами в течение года. Кроме того, забрали деньги у государственных предприятий в виде авансовых платежей и дивидендов, даже у «Укрпочты», которая обычно просит дотации, забрали несколько сотен миллионов гривен», — рассказал Кущ. Первый (и пока единственный) транш Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе в размере 2,1 млрд долл., полученный в июне, был направлен на валютный счет Минфина. Также, по словам эксперта, за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) были привлечены средства банков, прежде всего, государственных. «Таким образом, из непродуктивных источников было получено приблизительно 240 млрд. грн», — резюмировал он.

Но при этом Минфин в июле досрочно погасил внешним кредиторам 800 млн. долл. (более 22 млрд. грн.), а в августе выкупил ВВП-варранты на 320 млн. долл. (почти 9 млрд. грн), всего — порядка 1 млрд. долл. или около 30 млрд. грн. В сентябре же правительство выплатило рекордную единоразовую сумму по долгам — 2 млрд. дол. «То есть суммарно — это около 3 млрд. долл. (более 80 млрд. грн.). Эти деньги, думаю, были бы сейчас нелишними», — отметил специалист.

«Основную проблему нынешнего бюджета вижу в хроническом невыполнении расходной части. И хроническом невыполнении того дефицита, который нарисован на бумаге. В этом году этот показатель 300 млрд. грн. Хроническое невыполнение расходов от программы по развитию экономики переносится на будущий год. Это говорит о том, что Минфин не способен выполнять широкомасштабные программы по финансированию экономики, социальной системы, которые бы насчитывали миллионы бенефициаров, то есть получателей в виде населения или виде субъектов малого и среднего бизнеса. Как показала практика, ведомство может выполнять только простейшие программы как «Велике будівництво». Или паковать карманы внешних кредиторов. Оно полностью дисфункционально для того, чтоб реализовывать масштабные программы для амортизации кризиса, как это происходит на Западе. В частности, в виде широкомасштабных программ дотирования малого бизнеса, усиления социальной системы и т.д. Поэтому основную проблему вижу в этом», — говорит Кущ.

При этом у государства ресурсы имеются, и немаленькие. В частности, по его словам, есть 26 млрд. долл. золотовалютных резервов НБУ: «Зачем сидеть на этой куче «золота» как «собака на сене» в условиях кризиса? Резервы должны накапливаться в период роста и тратиться во время кризиса», — резюмировал он. Как крайняя мера, добавляет он, у государства есть эмиссионный механизм — «просто выгодополучателем эмиссии нужно сделать не внешнего кредитора, а простых людей».

Согласно проекту Госбюджета 2021, минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен. Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году. По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%. Уровень безработицы составит 9,2%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3% — с 1769 до 1934 грн. Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе — 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.

Что касается долгосрочных прогнозов, несмотря на пандемию коронавируса, в Кабмине прогнозируют весьма устойчивый экономический рост в течение ближайших трех лет: 4,6% в 2021 году, 4,3% в 2022 году, и 4,7% в 2023 году. Безусловно, это не турбоскорость темпов роста от экс-премьера Алексея Гончарука — в среднем по 7-8% ВВП в год. Но, исходя из экономических реалий, прогноз нынешнего премьера выглядит не менее утопично: за три года номинальный ВВП Украины должен вырасти на 1,7 трлн грн — с 3,97 трлн в 2020 году, до 5,68 трлн грн. в 2023 году.

Среднемесячная зарплата — с 11,2 тыс. грн в текущем году, в 2022-м должна вырасти до 15,4 тыс. грн, а в 2023-м — до 17,1 тыс. грн. Не столь стремительными темпами видится рост размера минимальной зарплаты: с 4 815 грн по итогам 2020-го до 7 176 грн — в 2023-м. При этом в документе нет прогнозов по инфляции. Также по итогам следующих трех лет планируется снижение уровня безработицы с 9,4% до 8%.

Курс национальной валюты в среднем закладывается в коридоре 29,3-29,5 грн за доллар. Рост объема экспорта планируется весьма скромный — с 58,4 млрд до 69,2 млрд долл. На условный докризисный уровень конца 2019 года (63,4 млрд долл.) экспорт украинских товаров и услуг вернется только в 2022 году (64,08 млрд долл. При этом импорт будет расти более ускоренными темпами (с 63,8 млрд до 86,2 млрд долл).

Любопытно, но при планировании «экономического прорыва» в течение следующих трех лет правительство не собирается существенно изменять параметры двух важнейших регуляторных компонентов в госуправлении – налоговой и таможенной политиках. В отношении этих направлений Кабмин предпочитает придерживаться курса некого «инновационного консерватизма».

Ключевыми инструментами обеспечения более эффективной налоговой политики с целью улучшения инвестиционной привлекательности будут: усовершенствование администрирования акцизного налога; внедрение электронных налоговых проверок (е-аудит); совершенствование работы Государственной налоговой службы с целью упрощения доступа налогоплательщиков к налоговым сервисам. Интересный нюанс состоит в том, что при сохранении действующих ставок рентной платы на добычу природного газа, нефти и газового конденсата столь же стабильным остается и военный сбор, что, несомненно, порадует всех «налоговых обывателей». Столь же «осторожная» трансформация ожидается и в отношении таможенной политики. В осуществлении данной политики важнейшими будут следующие мероприятия: установление максимально прозрачных и понятных правил, гармонично сочетающихся с нормами ЕС и международных организаций; упрощение процедур во внешней торговле и обеспечение надлежащего контроля над соблюдением законодательства; оптимизация организационной и функциональной структуры таможенной службы, мотивация работников таможни; удобные, быстрые и надежные электронные сервисы таможни для пользователей; модернизация и реконструкция объектов таможенной инфраструктуры, обеспечения таможен современными техническими средствами таможенного контроля.

По мнению экспертов Центра экономической стратегии, доходы украинского бюджета на 2021 год спрогнозированы правительством, исходя из 19% увеличения доходов от налога на доходы физических лиц и 21% роста – от НДС (внутренний и импортный). При этом экономика в номинальном выражении вырастет всего на 13%. По их мнению, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность и избежать секвестра расходов, макропрогноз и ожидаемые показатели доходов бюджета нужно пересмотреть, а дефицит должен составлять не более 3% от ВВП.

«Запланированный на 2021 дефицит в 6% ВВП является крупнейшим за последние годы, если не считать «карантинный» 2020 год. В сочетании с ожидаемыми доходами от частичной детенизации экономики и слишком оптимистичным инфляционным прогнозом (7,3% против текущих 2,5%), такой дефицит создает риски для выполнения бюджетных расходов», — говорят экономисты. По их мнению, дополнительным риском для выполнения бюджета будет эпидемиологическая ситуация – если придется восстановить жесткий карантин, о росте ВВП и доходов бюджета придется забыть. «Из-за политизации механизма определения уровня социальных гарантий, в проект заложено слишком быстрое повышение минимальной заработной платы – на 30%, до 6 500 грн. Для экономики было бы лучше замедлить этот процесс, повысив «минималку» до 6 000 грн в 2021 и до 6 500 грн в 2022 году, а в дальнейшем внедрить деполитизированный механизм», — отмечают эксперты.

Помимо прочего, в проекте бюджета сняты лимиты по объему государственных гарантий. Государство будет брать на себя долги «Укравтодора» или других компаний без ограничений, налагаемых Бюджетным кодексом или законом о бюджете. За эти долги украинцы будут рассчитываться через государственные дефициты и потребности финансирования в последующие годы. «Больше всего дополнительного финансирования получат медицина и образование (+17,1% и +12,2% соответственно). А вот экономическая деятельность потеряет 14,4%. Но при этом дополнительные 70 млрд грн расходов на дороги правительство все же запланировало привлечь через заимствования под госгарантии, поэтому это может считаться заменой бюджетных расходов квази-фискальными расходами», — заключили экономисты.

По словам первого зампредседателя комитета комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, проект госбюджета на 2021 во втором чтении парламент рассмотрит уже в первую неделю декабря. «Про Бюджет-2021. Точно поспешат принять в первую неделю декабря (ставлю на 03 декабря)», — подчеркнул он. Парламентарий считает, что для такой спешки есть два фактора. Во-первых, нужен прогресс с МВФ. «А здесь без бюджета никуда. А последнее заседание МВФ уже в середине декабря», — уточнил нардеп. Во-вторых, ситуация «без МВФ» из плохой переходит в катастрофическую, так как «постепенно Казначейство останавливает все незащищенные выплаты». Следовательно, по его мнению, «следующая пленарная неделя пройдет под знаком бюджета». «Во внеочередное заседание по бюджету в ближайшие дни не верю. Думаю, во вторник все уже поняли, что без Разумкова такие вопросы лучше не выносить. А он еще наслаждается изоляцией от нас», — подытожил Железняк.