Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость

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Действующая в Украине солидарная система пенсионного обеспечения уже давно себя исчерпала: число официально работающих граждан сокращается, а пенсионеров – растет. Уже сейчас дефицит Пенсионного фонда (ПФ) достигает около 200 млрд грн. Безусловно, желание политиков и чиновников реформировать сектор надо приветствовать, но предлагаемые методы далеки от идеальных.

Если проблему не начать решать комплексно, прогнозы для нынешних и будущих пенсионеров будут неутешительны, информируют Экономические Новости.

Новая прибавка

С 1 марта в Украине должны провести плановый перерасчет (индексацию) пенсий. Ориентировочно каждый украинец может получить на 11% больше расчетного размера выплаты. Ожидается, что повышение коснется 8 млн человек. Минимальное повышение выплат составит 100 гривен, но в среднем пенсии вырастут на 308 гривен. Увеличение пенсионных выплат будет касаться граждан, получающих пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии). Для людей, имеющих длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), минимальные пенсионные выплаты увеличат до 2200 гривен.

Всего в текущем году запланировано пять этапов пересчета пенсионных выплат. Наибольший рост запланирован на середину года. С апреля будет проводиться автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом размера зарплаты и приобретенного стажа. С июля будут доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте 75–80 лет. При наличии 20/25 лет стажа они будут получать не менее 2,5 тыс. грн. Пенсионеры старше 80 лет получат доплату 600 грн, размер минимальной пенсии для этой категории граждан составит 2,6 тыс. грн. В декабре на 80 грн вырастет минимальная пенсия – она составит 1,934 тыс. грн.

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Работать некому

Украина, как и большинство европейских стран, переживает старение нации. То есть рождаются все меньше детей, а доля пенсионеров в населении становится все больше.



В скором будущем при ныне действующей пенсионной системе Украина не сможет платить пенсии в том же объеме, что и сейчас. В Минсоцполитики предупреждают, что без введения обязательных накопительных пенсий, которые будут существовать параллельно с действующими, размер пенсий может сократится в полтора раза с 28,7% до 18 % от зарплаты уже в 2055 году.

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«Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров», – заявила министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, ПФ не наполняется, так как рынок труда частично находится в тени. Еще одна проблема — демографический кризис. «Действующая пенсионная система напрямую зависит от того, сколько граждан Украины сейчас работают и делают отчислений в ПФ. Количество пенсионеров сейчас увеличивается, а вот количество работающих украинцев уменьшается», — отмечают в профильном министерстве.

Так, согласно исследованию ООН, к 2050 году население Украины на 37% будет состоять из жителей в возрасте 60+, в ближайшие 30 лет количество людей старше 80-ти увеличится в три раза. То есть, на 30 млн населения Украины будет приходиться около 12 млн пенсионеров. Текущее соотношение – 38 на 11. Но далеко не каждый украинец трудоспособного возраста платит Единый социальный взнос (ЕСВ), за счет которого в Украине выплачиваются пенсии.

Несовершенная модель

Как известно, с 2003 года в Украине пытаются построить пенсионную систему европейского образца. Пенсионная реформа предусматривает три уровня. Первый — солидарная пенсия. Пенсионерам выплачивают деньги из ПФ, который наполняют работающие украинцы. Второй уровень – это накопительная система пенсионного страхования. Суть в том, что часть взносов уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и в дальнейшем будут платить в общий Пенсионный фонд. Второй уровень – переходный, поскольку нельзя за один день перейти на совершенно новую систему пенсионных выплат. Третий, последний уровень, предусматривает добровольные взносы. Украинцы сами будут ответственны за свое будущее. Они будут вносить суммы, которые сами решат нужными, в негосударственные пенсионные фонды на свой счет.

Украина находится на первом уровне. Средства в Пенсионный фонд поступают от работающих граждан в виде единого социального взноса (ЕСВ), однако их постоянно не хватает. Уже сейчас дефицит ПФ достигает около 200 млрд грн. В 2020 году из-за невыполнения плана поступлений от ЕСВ («минус» 19,7 млрд грн), ПФУ не хватило на выплату пенсий 14 млрд грн – деньги пришлось одолжить у Госказначейства. Общий долг ПФУ перед Госказначейством на начало 2021 составляет 62,1 млрд грн или 1,5% ВВП. В текущем году в ПФ ожидают, что недостача поступлений от ЕСВ составит 26,3 млрд грн. По информации пресс-службы ПФУ, в 2020 году дефицит составил 13,2 миллиарда, а в 2021 году ожидается в размере 26 млрд грн.

Накопительная пенсионная система

Во время выступления на форуме «Украина 30» премьер-министр Денис Шмыгаль назвал два главных основания для введения второго, накопительного, этапа: «Во-первых, это обеспечение достойных пенсий нашим гражданам в будущем, во-вторых, это элемент инвестиции в экономику, потому что накопительная пенсионная система — один из самых крупных инвесторов в тех экономиках, где она существует». По словам премьера, Кабмин уже начал работу в этом направлении и сейчас активно сотрудничает с профильным комитетом Верховной Рады. «Уверен, что в этом году мы все увидим внедрение законодательства и введение такой накопительной пенсионной системы в Украине», – заявил Денис Шмыгаль.

Так, накопительную пенсию могут ввести для отдельных групп населения. В частности, для людей, которые работают в особо тяжелых и опасных условиях. Соответствующий законопроект уже подал Кабмин. С двумя списками профессий можно ознакомиться на сайте ВРУ. Это будет профессиональная накопительная система. Ее суть в том, что на пенсии этой категории граждан будут собирать работодатели. Для этого планируется увеличить ЕСВ на 15% для списка №1 и на 7% для списка №2.

Впрочем, на самом деле доплаты от работодателей еще не гарантируют льготникам стабильных пенсий в старости. «Работодатели считают чрезмерной такую нагрузку на ЕСВ. Получается, что помимо 22% ЕСВ нужно будет платить еще плюс 15%. То есть в целом – до 37%. Это чрезмерная нагрузка на фонд заработной платы, которая может спровоцировать сокращения штата и увольнение людей. Максимум, на что согласны работодатели, – это плюс 10% к ЕСВ для списка №1 и 5% – для списка №2. В нынешней экономической ситуации нагрузка в 37% ЕСВ попросту нереальная», – говорит глава Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко. Кроме того, додавил он, работодатели готовы затеять ревизию льготных списков, то есть многие могут потерять право досрочного выхода на пенсию.

Впрочем, проект по накопительным пенсиям для льготников – это лишь начало. Власть намеревается запустить накопительные пенсии для всех украинцев. Так, в декабре 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обязательном накопительном пенсионном обеспечении. Согласно проекту, работодателям придется платить 2% от зарплаты работников, кроме того, работающие люди будут платить 1% от зарплаты. При желании украинцы смогут откладывать большую долю от своих доходов, но в таком случае работодатель вынужден пропорционально увеличить свои собственные взносы вплоть до 5% от зарплаты подчиненного. Закон также признает деньги персональных пенсионных счетах личными средствами участников системы. Если человек умрет, то ими смогут распоряжаться наследники.

Практика накопительных пенсий широко распространена в США и Европе. Однако есть опасения, что в условиях Украины она будет иметь совершенно другую реальность. Так, министр финансов Украины Сергей Марченко скептически относится к нынешним законодательным инициативам, но при этом считает реформирование системы пенсионного обеспечения одной из главных задач. «Все имеющиеся на сегодня законопроекты, зарегистрированные в Раде, не решают ключевой задачи. Пенсионная реформа не может быть фрагментарной, когда кто-то предлагает третий уровень накопительной системы, а некоторые ведут речь о втором. При том, что у нас нерешенный вопрос: что делать с солидарной системой, с надбавками к пенсиям, с различными действующими форматами начисления пенсий. Поэтому я скептически настроен к новациям и предложений, которые сейчас есть», — сказал Марченко. Министр отметил, что команда Минфина вместе с Всемирным банком нарабатывает системное решение, чтобы понимать, каким образом в 2030-2040 годах выйти на систему с эффективным накопительным элементом, когда его ввести и что делать с действующими нормами. К тому же, по словам министра, еще необходимо индексировать пенсии и обеспечивать достойные выплаты действующим пенсионерам.

Страхи и опасения

Предполагается, что деньги граждан, которые делают пенсионные взносы, будут попадать в специальные пенсионные фонды, которые будут их аккумулировать и преумножать. Это могут быть как государственные, так и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Однако у многих украинцев есть опасения на этот счет. Ведь еще свежи воспоминания, как сгорели сбережения граждан при развале СССР, как в Украине галопирующая инфляция 90-х и несколько девальваций (1998, 2008 и 2014-2015 годов) обнуляли заначки в национальной валюте. Плюс банкопад пятилетней давности не добавляет уверенности в надежности украинской финансовой системы. То есть, нет гарантий того, что эти частные пенсионные фонды не обанкротятся или руководство данных финансовых учреждений не сбежит с деньгами, как это делали руководители некоторых банков. К тому же вкладывать деньги с перспективой в десятки лет в Украине пока особо некуда. Фондового рынка у нас нет, как и высокодоходных объектов для инвестирования.

Также непонятно, как пенсионные накопления будут защищать от инфляции. Формально человек сможет выбирать пенсионный фонд для хранения накоплений. В частности, по данным Администратора пенсионного фонда «Центр персонифицированного учета», по итогам прошлого года, только 2% негосударственных ПФ обеспечили доходность выше 20% годовых, у 11% она колебалась от 0% до 5%, то есть не перекрывала даже инфляционные потери. А 25% и вовсе сработали в минус – доходность по вкладам ниже 0%.

Директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин считает, что пока накопительные пенсии в Украине вводить рано. «Властям следовало бы сперва разобраться с солидарной системой. Если из 21 млн трудоспособного населения ЕСВ платит только 11 млн, а премьер-министр, вместо того чтобы заняться этой проблемой, говорит, что на пенсии не осталось денег и нужно копить себе самим, то у меня вопрос в первую очередь к правительству. Сперва нужно навести порядок с рынком труда и налогами, а если это не поможет – искать другие способы, как платить пенсионерам. В идеале нужно оставить солидарную систему и ввести добровольные накопительные пенсии. Но это не должно быть «обязаловкой» и еще одним налогом на работающих граждан», – отметил Пендзин.

В этом солидарен и финансовый аналитик Алексей Кущ. По его словам, есть несколько обстоятельств почему на данном этапе не стоит вводить обязательное пенсионное страхование в Украине. «Во-первых, накопительные пенсии вводятся на точке роста экономики, в кризис такие эксперименты проводить нежелательно, ведь это дополнительная финансовая нагрузка на граждан и работодателей. Во-вторых, нужно сперва детенизировать рынок труда хотя бы на 80%, иначе большинство будет отчислять на пенсии только с минимальных зарплат, то есть по 150 гривен в месяц. За год это всего 1800 гривен, а за 20 лет 36 тысяч. Пусть даже с процентами набежит до 50 тысяч, но что они решают? Человек может забрать всю сумму на руки или получать частями по несколько сотен в месяц. При этом неизвестно, что к тому времени на 50 тысяч можно будет купить. Гораздо эффективнее откладывать на старость самому. В-третьих, нет источников для инвестирования. Некоторые эксперты предлагают вкладывать в иностранные ценные бумаги, но это чревато оттоком средств из Украины. Другие – покупать за пенсионные деньги ОВГЗ. Но в этом случае эти средства будут полностью подконтрольны государству, что тоже не очень хорошо. Как вариант, можно было бы совместить земельную и пенсионную реформы: разрешить ПФ инвестировать в землю, которая считается высоко ликвидным активом. Но власти почему-то на это пока не идут», – отмечает Кущ.

По его мнению, если будет реализована предложенная Третьяковой идея с созданием нового Пенсионного казначейства, появится новая схема. «3% от зарплатного фонда – это 50 млрд гривен в год. Неплохой куш для тех, кто хочет контролировать потоки. Новый регулятор будет распределять эти деньги по управляющим компаниям фактически в ручном режиме, что позволит причастным зарабатывать миллионы», – говорит Кущ. По словам эксперта, в существующей модели взаимоотношений «государство – плательщик налогов» пока выигрывает тот, кто вообще не платит государству ни копейки, самостоятельно формируя свои пассивные доходы, например, от сдачи недвижимости в аренду. Или работая за рубежом и претендуя на польскую или итальянскую минимальную пенсию.

Отметим, сейчас минимальная пенсия по возрасту 1 769 гривен. С 1 июля 2021 года минимальную пенсию могут поднять до 1 854 гривен, а с 1 декабря 2021 года – до 1 934 гривен. Максимальная пенсия в Украине составляет 17,6 тыс. грн. Простые украинцы получают менее 35% зарплаты, а размер их выплаты ограничен 10 прожиточными минимумами. В то же время судьи в среднем получают 67,9 тыс. грн, а некоторые из них могут претендовать на выплату в размере более 100 тыс. грн. Они уходят на заслуженный отдых по особым правилам. По закону судьи имеют право на неограниченный размер пенсии. Она может составлять вплоть до 80% зарплаты.

Для сравнения – средняя пенсия военного – 5 583,21 гривен, по возрасту – 3 538,97 гривен, по инвалидности – 2 679,45 гривен, социальная пенсия – 1 786,06 гривен.

Порядка 60% или 6,5 млн украинских пенсионеров получают государственные пенсии в размере до 3000 грн. При этом, согласно исследованию, 80% одиноких пенсионеров в Украине живет за чертой бедности.