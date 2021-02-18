Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?

Главная » Экономика » Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»? Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?

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На днях и.о. министра энергетики Юрий Витренко обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением сменить руководство «Нафтогаза» и прекратить контракты с членами Наблюдательного совета компании.

Чиновник приводит несколько аргументов для подобного решения. В частности, «Нафтогаз» не выполнил показатель добычи газа в 2020 году, который был утвержден Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины; компания планирует сокращать показатели добычи газа следующие 5 лет; нарушения, которые Госаудитслужба обнаружила в деятельности «Нафтогаза» в 2018-2019 годах, и которые повлекли за собой потери финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд грн; а также нарушения в «Укртрансгаз», которые привели к занижению уплаченных АО «НАК «Нафтогаз Украины» дивидендов на сумму 35,2 млрд гривен.

«Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО «НАК «Нафтогаз Украины», прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей», – сказано в письме Юрия Витренко. Кроме того, параллельно с этим Витренко предлагает запустить полноценный и всесторонний аудит деятельности «Нафтогаза», информируют «Экономические новости».

Иными словами, чиновник предлагает уволить своего бывшего руководителя — главу НАКа Андрея Коболева и едва ли не разогнать «Нафтогаз». Ведь в свое время именно Коболев поспособствовал уходу Витренко из «Нафтогаза». Причем последнего фактически выдворили из компании даже без выходного пособия (Витренко сумел выбить компенсацию в 4 млн долларов только под свое назначение в Минэнерго). А формальным поводом для увольнения стало якобы сокращение должности исполнительного директора, которую он занимал.

Тогда Витренко выступил с громкими заявлениями — разоблачениями. «Наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют — сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом». Также не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе», — отметил тогда Витренко. А также довольно нелестно высказался в адрес своего бывшего шефа и даже назвал его «голым королем». «Он паразитирует на достижениях других. Он говорит то, что от него хотят услышать нужные ему и его патронам люди, хоть он и не собирается это делать. При этом он пытается скрывать неудобную правду и манипулировать данными, расправляться с неугодными, обосновывая это необходимостью защищаться «от врагов», — заявил Витренко. И добавил: «Имидж Коболева — это одежды из сказки о голом короле».

Два альфа-самца в одной стае

По словам руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, к моменту увольнения Витренко его конфликт с Коболевым длился уже несколько лет. «Там было несовпадение позиций по целому ряду вопросов. К примеру, Витренко был приверженцем более плотного сотрудничества с Кабмином, а Коболев — полностью прислушивался к иностранцам — в набсовете и не только. Также был конфликт по линии «Укрнафты» (часть активов контролирует Коломойский — ред). Витренко (его на тот момент считали человеком Коломойского -ред.) выступал за выход НАКа из нефтяного подразделения компании, а Коболев не хотел его терять. Плюс Витренко лоббировал инвестиции в газодобычу, а Коболев был сторонником оптимизации расходов и максимального увеличения прибыли», — говорит Рябцев. Впрочем, никто особо не скрывал личное противостояние. «Это на 99% личное. Хотя наверняка ни одна сторона этого не признает. И Витренко, и Коболев — очень амбициозные, высоко себя ценят и болезненно воспринимают критику. А два альфа-самца, как известно, в одной стае не уживаются», — резюмировал Рябцев.

Депутатская лояльность

Инвестиционный аналитик Сергей Фурса считает, что и. о. министра энергетики Юрий Витренко хочет уничтожить реформу корпоративного управления «Нафтогаз Украины» и поссорить Украину с западными партнерами. «Реформа «Нафтогаза», которая в том числе включала в себя реформу корпоративного управления, была важной частью реформ в последние годы. И наши западные партнеры не раз ставили в пример эту реформу другим направлениям. А теперь пришел Витренко и решил все по*ерить», — написал он в фейсбук. По мнению эксперта, Витренко готов уничтожить реформу корпоративного управления исключительно по личным мотивам — ради назначения министром энергетики. «Очень хочет быть избранным министром… И готов под нож даже реформу корпоративного управления пустить ради мести», — считает Фурса.

«Витренко амбициозный, но не настолько, чтобы сейчас мстить за старые обиды. Тем более что у него есть куда более важный «проект» — Минэнерго, полноценным главой которого он очень хочет стать. А в перспективе, возможно, и кресло вице-премьера. Но для этого нужны голоса в Раде, которые никак не набираются. В свете этого Витренко срочно нужны «свежие» решения для завоевания симпатии депутатов. И не исключено, что «борьба против антинародного «Нафтогаза» позволит ему найти новых сторонников в Раде», — считает соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Напомним, что Офису президента дважды не удалось провести Витренко на двойную должность из-за противодействия серьезных групп влияния внутри президентской фракции «Слуги народа» (СН). Сперва в деле назначения Витренко свою поддержку высказала группа совладельца группы «Приват» Игоря Коломойского. В политических кругах на тот момент считали, что эта кандидатура устраивает олигарха в энергетических раскладах. Действительно, многие депутаты и во фракции СН, и в депутатской группе «За будущее», ориентирующиеся на Коломойского в своей деятельности, проголосовали за Витренко. Но в президентской фракции отказались это сделать часть депутатов из группы влиятельного на таможне бизнесмена Ильи Павлюка, а также председатель парламента Дмитрий Разумков и его люди, некоторые прозападные депутаты. Спикер объяснил свою позицию нежеланием Витренко отказываться от огромной премии за победу «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже, что плохо выглядит в глазах общества, а также подходами кандидата к тарифной политике. В парламентских кулуарах, впрочем, говорили о сближении Разумкова с владельцем корпорации СКМ Рината Ахметова — оппонентом Коломойского в энергетике. В общей сложности за Витренко набралось только 186 голосов. Тем не менее его завели в правительство и.о.главы Минэнергетики.

Новое голосование не изменило принципиальный расклад. Кандидатура Витренко собрала в сессионном зале только 204 голоса депутатов. Правда, группа Коломойского теперь была против назначения Витренко (как раз в этот момент из фракции выдавливали видного представителя группы Александра Дубинского, попавшего под американские санкции). Зато «за» стала группа Павлюка, которая захотела обменять поддержку на должности в парламентских комитетах. Вне фракции СН кандидатуру поддержали депутаты, ориентирующиеся на Ахметова. Отказались поддержать вместе с людьми Коломойского мини-группа Разумкова с ним самим, а также депутаты, на которых оказывает влияние министр внутренних дел Арсен Аваков. Примечательно, что оба провала произошли на фоне слухов, что Витренко двигают в Офисе президента не просто так, а на него есть виды как на нового премьер-министра. К слову, Шмыгаля тоже привели к премьерскому креслу, сначала проверив на должности вице-премьера-министра развития общин и территорий в Кабмине Алексея Гончарука. Хотя официального подтверждения подобным подозрениям не было.

Наступить на любимый мозоль

По словам финансового аналитика Алексея Куща, если бы это была история о том, как государство восстанавливает суверенитет над «Нафтогаз Украины», то можно было бы стоя аплодировать, однако нужно смотреть на детали. «Витренко – это человек, который был составной частью той команды, которая реализовывала политику НАКа последние несколько лет. Это и тарифная газовая модель, которая привела к значительным потерям госбюджета в виде выплаченных субсидий, это Программа 2020 по наращиванию природного газа собственной добычи компанией «Укргаздобыча», и программа анбандлинга, и фактически «похороны» нашего транзитного потенциала (из 100 млрд. м. куб. газа в этом году можно прокачать по транспортной системе Украины только 35 млрд. ). То есть, видим катастрофические последствия по всем направлениям! Включая отсутствие эффективной реструктуризации самого «Нафтогаза». На этом фоне видим абсолютно аморальную историю с бонусами для представителей компании. То есть, вырисовывается очень странная картина. Восстановление государственного суверенитета над госкомпанией не просто назрела, но и перезрела, а делать это собирается человек, который явно был участником всей этой системы», — сказал «ЭН» эксперт. Он убежден, что ситуация больше похоже на личную вендетту Витренко с бывшими соратниками по «Нафтогазу». «То есть, просто ребята что-то не поделили, кто-то кому-то наступил на «любимый мозоль». В результате со стороны власти Витренка сейчас используют как таран, который сможет пробить брешь в «Нафтогазе», а тот в свою очередь использует власть для того, чтоб получить какую-то сатисфакцию. Естественно, что при таком подходе ничего хорошего для миллионов украинцев ждать не приходится. Всю эту атаку стоит воспринимать как внутренние разборки в системе власти», — уверен эксперт.

Кто первый встал, того и тапки

В тоже время Кущ сомневается, что таким образом Витренко пытается понравиться депутатам, чтоб те проголосовали за его назначение министром энергетики. «Нашим депутатам абсолютно не стоит нравиться. Они могут проголосовать, условно говоря, и за Хеллбоя при нужном раскладе. Не нужно переоценивать морально-этические качества наших депутатов и их политический болевой порог. То, что они не голосуют за Витренко не значит, что им не дает это сделать какой-то внутренний моральный предохранитель. Вы же обратили внимание на министерства, которые у нас наиболее часто имеют исполняющих обязанности. Это Минздравохранения и Минэнергетики. Потому что по каждому из них идет огромный финансовый поток. То есть, это два наиболее денежных министерства, которые закольцованы на очень мощную бюджетную подпитку. Поэтому там и исполняющие обязанности. Потому что в последнее время очень сложно стало находить олигархической консенсус во власти. И Минэнергетики в этом плане идеальный пример. У нас есть интересы двух финансово-промышленных групп. Одна из которых нуждается в дешевой электроэнергии, потому что у них производство ферросплавов, а другая — нуждается в торговле электроэнергией, потому что у них тепловая генерация и угольный бизнес. Соответственно, должность министра энергетики превратилась в своеобразный «тяни-толкай». В результате у нас то выводят из эксплуатации атомные реакторы и загружают полностью тепловой генерацией, жгут уголь и т.д. То зимой, наоборот, пытаются максимально включить атомную генерацию и вывести тепловую. Импорт электроэнергии то разрешается, то облагается пошлинами… В зависимости от того какой олигарх встал раньше и «захватил тапки» в общежитии. И пока этот олигархический консенсус не будет найден, полноценный министр не сможет появиться. Соответственно все мытарства в парламенте, выход Витренко в третий раз «на бис», как в дешевом провинциальном цирке — все это просто от отсутствия олигархического консенсуса по этой должности», — говорит Кущ.

Согласно контракту

Что же касается перспектив относительно смещения с должности главы «Нафтогаза Украины» Коболева и набсовет НАКа, эксперты считают, что добиться этого в ближайшее время вряд ли удастся, так как у руководства компании имеются действующие контракты. Хотя, не исключены и другие сценарии.

«У Коболева контракт. Поэтому, чтобы разорвать контракт необходимо невыполнение им условий договора. Ни вам, ни мне или кому-либо еще не известно на каких условиях он был подписан. Ведь несмотря на заявления премьера Владимира Гройсмана, который рассказывал, что условиями контракта было наращивание до 20 млрд. куб. газа на год компаниями, которые входят в НАК и еще некоторые задание, больше ничего не известно. Но, как оказалось, контракт был переподписан на следующие пять лет уже после смены руководства страны. Значит всех устраивает деятельность господина Коболева», — говорит Рябцев. Он убежден, что государству необходимо определиться относительно функций «Нафтогаза». Является ли НАК компанией государственного сектора экономики, выполняет ли компания задания правительства, придерживается ли правление НАКа общенациональных интересов. Или же компания является обычным субъектом хозяйствования, который эксплуатирует украинские недра на достаточно интересных условиях», — говорит эксперт. «В теории, пытаться уволить Коболева можно, но с выплатой огромных компенсации и путем проведения решения через Набсовет, которое весьма сомнительно. Но есть «обходные пути» — к примеру, начать расследование и на время отстранить его с должности», — добавил он.

Звонок от Байдена

«Здесь вопрос в том насколько окрепнет фактор новой субъектности власти, которая сейчас пытается формироваться в отношениях с тем же Международным валютным фондом (МВФ). Если новая субъектность, которую мы увидели в переговорах с Фондом получит свое развитие, то в принципе можем увидеть продолжение и по Коболеву и по Сытнику (директор Национального антикоррупционного бюро – ред.). Простыми словами сейчас идет борьба за звонок президента США Джо Байдена. Соответственно, если этот звонок произойдет в ближайшие дни, и он будет более или менее благоприятный, тогда у Коболева есть все шансы остаться на своей должности. Если этого звонка не последует, в таком случае, в условиях временного ослабления внешнего влияния, внутренняя субъектность будет расширяться и в таком случае зашатается кресло под Сытником и Коболевым», — считает Кущ.

Ликвидировать на корню

Первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко («Батькивщина») считает, что во избежание энергетических кризисов в будущем и для установления справедливых тарифов для людей необходимо ликвидировать коррупционного монополиста «Нафтогаз Украины» и провести полномасштабную реформу энергетической отрасли. «Какие еще факты нужны для монобольшинства и для Офиса Президента, чтобы понять, что выход только один? Не смена руководителей, а полная ликвидация преступной группировки НАКа и полномасштабная энергетическая реформа, которая будет заключаться в том, чтобы газ украинской добычи направлялся украинскому населению с рентабельностью 30%», — убежден нардеп.

По его словам, компания на данный момент не выполняет никаких функций. «Газ транспортируется независимым Оператором ГТС после анбандлинга, газ добывается госкомпанией «Укргаздобыча». За газ в хранилищах отвечает компания «Укртрансгаз». А что делает «Нафтогаз»? Не понятно никому. Это абсолютно ненужная прокладка, которую необходимо ликвидировать. Все их показатели свидетельствуют о том, что они добивают компанию. Падение добычи газа на 5% в 2020 году. «Укртрансгаз», у которого остались хранилища, снова будет ущербно. Компания каждый год показывает 20 млрд. убытков. А НАК сейчас удерживает тысячу работников со средней зарплатой 240 тыс. грн. в месяц. И это все обходится нам с вами в 2,6 млрд. грн, на удержание «Нафтогаза», который ничем не занимается. Необходимо принимать принципиальное решение. До тех пор, пока будет существовать «Нафтогаз» у нас не будет рынка газа», — сказал «ЭН» парламентарий.

«За последние 5 лет «Нафтогаз» занимается исключительно одним видом бизнеса — перепродажей газа украинской добычи объемом 14 млрд кубов с огромными наценками. Это черный ящик, в которой собраны миллиарды наших с вами денег, которыми кормятся все чиновники и эксперты, которые защищают этот коррупционный клондай», — резюмировал Кучеренко.