Какие автомобили потребляют меньше горючего: Обзор рынка

Главная » Авто » Какие автомобили потребляют меньше горючего: Обзор рынка Какие автомобили потребляют меньше горючего: Обзор рынка

Закрыть Отправить

По подсчетам экспертов, за несколько лет на разнице между эксплуатацией автомобиля с низким и высоким расходом горючего можно «насобирать» стоимость еще одного автомобиля.

1-2 литра на 100 км , информируют Экономические Новости.

Концерны-автопроизводители один за другим пытаются снизить расход топлива в моделях своих автомобилей. Минимум, который они сегодня предлагают, не более 1 литра горючего на 100 км.

В 2013 году компания Volkswagen представила публике свой дизельный гибрид Volkswagen XL1, который тратил всего 0,9 литра топлива на 100 км. Однако такая модель не имела спроса среди покупателей автомобилей из-за высокой цены — 113 тыс. евро, и не отвечала другим характеристикам автомобиля. В частности, Volkswagen XL1 имел тесный 3-местный салон, а панель приборов автомобиля была вообще сделана из «папье-маше». В результате, концерн продал на рынке за два года только 200 экземпляров Volkswagen XL1 и в 2015 году закрыл их производство.

Читайте: ТОП-3 бюджетних хетчбеків, які іржавіють повільніше за інші

Между тем, самым дешевым автомобилем с расходом топлива 1 литр / 100 км на сегодня считается дизельный минивэн от индийской компании Tata — Tata Magic Iris. Его стоимость — около 2 тыс долларов. Magic Iris имеет 0,6-литровый дизельный мотор мощностью 11 л.с. Максимальная скорость — 55 км / ч.

Доступным для предзаказа украинцам с конца января этого года является дизель-электрический гибрид Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC Coupe с расходом топлива — 1,3 л / 100 км. В то же время 31,2-киловаттная батарея позволяет внедорожнику проехать на электротяге в зависимости от условий от 86 до 100 км по циклу WLTP. Объем двигателя автомобиля — 1,950. Мощность — 194 л.с. Максимальная скорость — 210 км / ч. Цена — от 69 806 евро.

В серийное производство уже летом этого года могут выйти также гибридные автомобили Renault — хэтчбек Renault Clio E-Tech и кроссовер Renault Captur E-Tech. Производитель заявляет, что Renault Captur E-Tech будет потреблять 1,5 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле, а Renault Clio E-Tech — на 40% меньше топлива по сравнению со своим бензиновым аналогом. Сколько будут стоить эти автомобили — пока неизвестно.

Гибридной версией BMW X2 xDrive25e , средний расход горючего которой 1,7 л на 100 км, обзавелся и кроссовер BMW X2. Его мощность — 220 л.с. Максимальная скорость — 195 км / ч. До скорости 100 км / ч новый BMW X2 xDrive25e будет разгоняться за 6,8 секунды. Начать продавать BMW X2 xDrive25e производитель обещает уже в июле этого года. Заявленная стоимость — от 47 250 евро.

Купить Opel Grandland X Hybrid 4, который тратит 2,2 л бензина на 100 км пути, уже можно у немецкого производителя по 49 940 евро. Мощность — 300 л.с. До 100 км / ч Opel Grandland X Hybrid4 разгоняется за 6,5 сек, максимальная скорость — 219 км / ч.

Между тем, дилеры начали принимать заказы на самый экономный, по утверждению производителей, за все время выпуска модели RAV4 гибрид Toyota RAV4 Prime. Расход бензина на 100 км — 2,5 л. Суммарная мощность силовых установок автомобиля — 302 л.с. До скорости 60 миль / час Toyota RAV4 Prime разгоняется за 5,7 с. Стоимость базовой версии RAV4 Prime — 38 100 долларов.

Экономный дизель

К дизельным автомобилям, которые тратят минимум топлива, по праву принадлежит сегодня новый немецкий хэтчбек Opel Corsa — 3,2 л / 100 км. Мощность — 102 л.с. Стоимость базовой модели от производителя — 13 990 евро.

Корейскому седану Kia Rio, чтобы проехать 100 км, нужно лишь 3,6 л горючего. Мощность — 110 л.с. Максимальная скорость — 176 км / ч. Стоимость — до 14 000 евро.

3,6 л дизельного топлива на 100 км пути расходует и хэтчбек Mini One D. Мощность — 95 л. С. На украинском рынке стоимость такого авто до 14 тыс евро.

Презентабельный BMW 1 Series тратит 3,7 л дизельного топлива на 100 км пути. Мощность — 190 л.с. Максимальная скорость — 200 км / ч. Время разгона до 100 км / ч — 10,1 с. Цена нового авто — почти 28 000 евро.

На 3,7 литрах дизельного топлива можно проехать 100 км и на Opel Astra. Мощность — 110 л.с. Стоимость авто в Украине — до 16 тыс евро.

3,7 литра дизельного топлива может хватить на то, чтобы проехать 100 км по украинским дорогам на французском Peugeot 308. Мощность — 120 л.с. Стоимость хэтчбека — до 19 000 евро.

Популярным на рынке Украины эксперты называют и автомобиль французского концерна Citroen — DS 4 Crossback. Его 1,6-литровый двигатель мощностью 118 л. с. сжигает 3,7 л дизельного топлива на 100 км пути. Цена — до 20 тыс евро.

Экономным вариантом можно считать и французский хэтчбек Renault Sandero. Расход топлива для дизельного двигателя составляет 3,9 л на 100 км дистанции.

Минимум бензина

Достойное место среди автомобилей, которые не требуют много бензина и активно продаются на рынке, сегодня занимает Toyota IQ . Минимальный расход топлива малолитражки на 100 км составляет всего 3,9 л. До скорости 100 км / ч авто разгоняется за 14,7 с. Стоимость на рынке Украины — до 13 000 евро.

4,2 л на 100 км пути расходует Volkswagen Up 1.0 75 . Мощность — 75 л.с. Стоимость авто в Украине — до 10 500 евро.

Хэтчбек VolkswagenGolf VII при езде на трассе расходует 4,3 л топлива на 100 км пути. Максимальная скорость — 215 км / ч. Мощность — 85-150 л.с.

Похожая на микровэн Fiat Panda тратит 4,6 л на 100 км трассы. Мощность — 54-70 л.с. Купить такой автомобиль на нашем рынке можно по цене до 10 000 евро.

Японский хэтчбек Honda Jazz также может похвастаться низкими расходом топлива. 100 км по городу можно проехать на 5,1 л. бензина. До скорости в 100 км / ч машина разгоняется за 11,4 секунды.

Французский Citroen C1 при езде в городе «съедает» не более 5 л бензина на 100 км пути. Шоссе — 3,8 л. Смешанный — 4,2 литра. Максимальная скорость — 157 км / ч. Мощность — 68 л.с. Разгон до 100 км / ч за 15,9 с. Цена автомобиля в салоне — до 12 тыс евро.

Маневренный Smart Fortwo в городских условиях тратит 4,5 л топлива на 100 км. По хорошей загородной дороге расход топлива может составлять 3,9 л / 100 км. Мощность — 71 л.с. Максимальная скорость, с которой может ехать авто, — 145 км / ч. Приблизительная стоимость нового Smart Fortwo — 15 000 евро.

Автомобиль бизнес-класса Mazda 3 тратит 4,8 л топлива на 100 км пути. Максимальная скорость — 193 км / ч. До скорости 100 км / ч разгоняется за 11,6 секунд.

Бензиновый Peugeot 208 может проехать 100 км по трассе на 3,7 л горючего. 5,2 л бензина / 100 км автомобиль расходует при езде по городу. Мощность — 68-110 л.с. Стоимость авто из салона — от 13 400 евро.

Skoda Rapid также может похвастаться небольшими затратами горючего. 100 км трассы автомобиль проезжает, потратив 4,3 л бензина. Мощность — 90-110 л.с. Максимальная скорость — 190 км / ч. Средняя цена на рынке — 11 тыс евро.

Среди авто, которые пока не вышли на украинский рынок, но несмотря на это имеют низкие расход топлива, можно выделить — Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet (4,3 л / 100 км), Volkswagen Up 1.0 TSI 90 ( 4,4 л / 100 км), Kia Rio 1.0 T-GDi (4,7 л / 100 км).

Стоит также ожидать появления новых моделей автомобилей от производителей, которые смогут порадовать автомобилистов низким расходом топлива при их эксплуатации и, конечно же, своим качественным исполнением.

Несмотря на это, как рассказал «Экономическим новостям» генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, особым спросом среди украинцев автомобили, которые потребляют мало топлива, не пользуются.

«Во всем мире небольшой уровень потребления автомобилем горючего играет при выборе авто покупателем очень большую роль. В Европе все ездят на маленьких Citroёn, Peugeot и других бюджетных, малолитражных, невысоких и экологических автомобилях. Однако — не в Украине. В Украине предпочитают многоцилиндровые автомобили, которые потребляют много горючего, 20-30-летней давности и завозят такие же «евробляхи». Это габаритные старые Mercedes, BMW и им подобные, которые шумят, пыхтят, дымят и т.п. Здесь Украина — явно не Европа. И непонятно — когда люди кричат, что у них нет денег на растаможку — откуда тогда деньги на дорогое топливо? Но постепенно украинцы становятся европейцами. Все чаще в первой десятке самых популярных в Украине автомобилей и недорогие Renault и Peugeot, и экономные Volkswagen и Toyota. Но все равно в среднем ежемесячно в Украине продается 5 тысяч новых автомобилей более-менее экономических и завозится примерно 300 000 старых неэкономических, неэкологических, объемных автомобилей. Такая статистика, к сожалению, говорит сама за себя », — отмечает Олег Назаренко.

Между тем, согласно данным консалтинговой группы «А-95», заправиться сегодня самым дешевым бензином всех марок можно в Сумской области: А-92 — 19,63 грн / литр, А-95 — 20,63 грн / литр и А-95 + — 22,32 грн / литр. Самое дешевое дизельное топливо — в Харьковской области — 20,06 грн / литр. Автогаз — в Черниговской области — 10,21 грн / литр.